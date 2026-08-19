Front de veïns de l’entorn de la Casa Caritat de Manresa contra l’incivisme al sector
L’Ajuntament assegura que «la Guàrdia Urbana manté una vigilància molt activa en aquesta zona»
Una quinzena de veïns del sector on hi ha la Casa Caritat de Manresa han denunciat a través de Regió7 una problemàtica que diuen que fa més d’un any que dura. Asseguren que «ens fem tips d’enviar notes a l’Ajuntament» per mitjà del canal de WhatsApp que va posar en marxa el 2021 per tal que la ciutadania pugui informar d’incidències, però que no han obtingut cap resposta satisfactòria de les seves queixes sobre temes lligats a la neteja i a l’incivisme, que afirmen que van a més. L’Ajuntament diu que n’està al cas, que «compartim plenament la preocupació i el descontentament del veïnat davant d’aquelles persones que no respecten l’espai públic» i que «la Guàrdia Urbana manté una vigilància molt activa en aquesta zona».
Aquest dilluns un dels veïns afectats va entrar una instància a l’Ajuntament per demanar la retirada de dos bancs que hi ha al parc de la Casa Caritat on és habitual que a la nit s’hi ajuntin persones per fumar tabac i marihuana. Remarquen que als pisos que queden just a sobre hi viuen persones grans i amb problemes d’asma que han d’aguantar el fum que els puja durant hores. Consideren que, sense els bancs, no hi hauria aquest problema i que, aprofitant que en un hi falten llistons i que, en general, estan molt envellits, el millor seria treure’ls. Igualment, demanen que el parc quedi tancat a la nit, segons indica l’horari que hi ha penjat a l’entrada, per evitar que es converteixi en un espai de trafiqueig. Les queixes també tenen a veure amb les deixalles que hi ha escampades pel parc i a l’àrea de contenidors del carrer de la Caritat, on hi ha una vorera estreta per «on la majoria de vegades no es pot passar per la brutícia acumulada a terra», comenta una veïna que hi ha de passar amb cotxet.
Una quarantena de multes
L’Ajuntament assegura que «sempre que es detecten aquestes incidències, ja sigui d’ofici o per avisos de la ciutadania, els serveis municipals procedeixen a fer neteges extres a la zona. Volem recordar que el govern municipal manté una lluita intensa contra l’incivisme. En aquesta línia, ja s’han interposat una quarantena de multes a persones que deixaven deixalles fora dels contenidors. També s’ha aprovat una nova Ordenança de Residus, que endureix les sancions per aquestes pràctiques, i una taxa anual de 88,22 euros per a aquelles persones que no facin servir la targeta de residus».
Pel que fa als bancs trencats, informa que «els serveis tècnics ja en tenen constància i es procedirà a la reparació com més aviat millor», alhora que fa una crida al civisme perquè «reparar el mobiliari urbà malmès per actes vandàlics o un mal ús ens costa diners a tots els manresans i manresanes».
Quant al parc de la Casa Caritat, comenta que «l’espai té un horari establert i són els agents de la Guàrdia Urbana els encarregats d’obrir-lo al matí i de tancar-lo a la nit. Excepcionalment, pot donar-se el cas que el pany pateixi alguna vandalització i, durant el temps que transcorre fins a la seva reparació, l’espai quedi obert, però el protocol de tancament nocturn és vigent i s’aplica», afirma, la qual cosa no s’ajusta a la realitat, segons els veïns.
Quant a la vigilància activa de la zona per part de la Guàrdia Urbana, el consistori informa que des de l’1 de gener d’enguany ha dut a terme «98 actuacions en el triangle format pels carrers de la Caritat, Verge de l’Alba i Bilbao, ja sigui per prevenció d’ofici o atenent avisos de la ciutadania». Aquestes 98 intervencions «responen a casuístiques molt diverses (alarmes, vehicles mal estacionats, avaries d’enllumenat, incivisme a la via pública, etc.). Des de gener fins ara, en aquesta zona, s’han interposat 13 denúncies per consum de substàncies a la via pública i dues denúncies per portar gossos deslligats a l’interior del parc».
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