L’Alternativa de Manresa homenatja les dones de la primera gran vaga de l’època franquista amb la geganta Sibil·la
La figura és obra del solsoní David Caelles, i s’estrenarà el pròxim dissabte 22 d’agost
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La Festa Major Alternativa de Manresa, que enguany arriba a la seva 35a edició, estrenarà enguany una nova geganta, la Sibil·la. Amb aquesta figura vol commemorar i recordar la vaga de l’any 1946 a la Fàbrica Nova coincidint amb el seu 80è aniversari. La iniciativa posa en valor la participació de les treballadores de la fàbrica tèxtil, majoritàriament dones, en una de les primeres vagues d’època franquista.
Les treballadores van desafiar la repressió per reclamar millores en les seves condicions laborals a la fàbrica Bertrand i Serra, la Fàbrica Nova, que en aquell moment era un dels complexos tèxtils més grans de l'Estat. La vaga, que es va allargar entre el 25 i el 31 de gener, va acabar amb una victòria obrera i s’ha convertit en un símbol de resistència i d'organització col·lectiva, afirmen a l'Alternativa.
Amb la creació de la geganta Sibil·la es pretén «reivindicar la cultura popular com una expressió viva vinculada a la memòria col·lectiva i a les lluites socials de la ciutat», segons afirmen els organitzadors de l’Alternativa Manresa.
Obra de David Caelles
La creació escultòrica de la figura i la direcció artística han anat a càrrec del solsoní David Caelles. Segons ell mateix, «l’expressió escultòrica es basa en l’equilibri entre fortalesa, coratge i tendresa, tenint en compte el context de la vaga en plena postguerra, i transmet il·lusió al mateix temps que cansament i tensió».
El vestuari de la geganta l’ha confeccionat la modista Dolors Fernández i el cavallet interior l’ha realitzat el fuster Jaume Gangolells. Caelles destaca la importància d’iniciatives com la de la Festa Major Alternativa de Manresa, que «incorpora la perspectiva de gènere en la cultura popular des de l’arrel, tant en les representacions i imatges com en la participació ciutadana i inclusió en la celebració».
S'estrenarà el 22 d'agost
La geganta s’estrenarà el pròxim dissabte 22 d’agost en una cercavila que s’iniciarà a dos quarts de set de la tarda a la plaça Puigmercadal. La cercavila recorrerà els principals carrers del centre històric de Manresa fins a la plaça de la Música, on es farà el pregó i s’estrenarà el ball de la geganta Sibil·la. La música i la dansa han estat creades per organitzadors i participants de la Festa Major Alternativa.
No és l’única figura de l’Alternativa. El 2023 va estrenar la geganta Fadulla, inspirada en la figura d’una manresana que l’any 1688 va ser una de les protagonistes de la revolta popular coneguda com l’Avalot de les Faves.
Enguany la Festa Major Alternativa s’ha inclòs en l’Inventari de Patrimoni Immaterial de Manresa per part del consistori. Aquest reconeixement respon a una llarga reivindicació i valora el paper de l’Alternativa en la vida cultural de la ciutat de forma crítica i participativa, assegurn els organitzadors.
Tot i això, l’Alternativa Manresa alerta que les dinàmiques de privatització de l’espai públic suposen una amenaça per a la continuïtat de la cultura popular, tant pel que fa a la desaparició d’expressions culturals com pel que fa al desplaçament als afores de la ciutat. S’enfronta a la petició de veïns de l’edifici de can Jorba, que demanen l’Alternativa deixi la plaça Puigmercadal, epicentre de la celebració.
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