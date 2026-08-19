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L'Ajuntament de Manresa anuncia que enderrocarà el club Las Palomas per posar fi a la degradació de l'espai

Regió7 va publicar el passat 8 d'agost que, tretze anys després del seu tancament, l'antic prostíbul s'havia convertit en un abocador incontrolat

El consistori anuncia que actuarà de manera subsidiària per enderrocar l'edifici, declarat en estat de ruïna, i netejar els abocaments de l'entorn

Aquesta setmana ja es procedirà al tancament dels accessos de la finca, situada a tocar de la rotonda de Sant Pau, a l’entrada sud de la ciutat

Deixalles i runa acumulades al costat del Club Cabaret, més conegut amb el nom popular de Las Palomas

Deixalles i runa acumulades al costat del Club Cabaret, més conegut amb el nom popular de Las Palomas / Arxiu/Ruben Costa

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Regió7/G.C.

Manresa

Regió7 va publicar el passat 8 d'agost un reportatge que recollia la situació actual de l'antic prostíbul conegut com Las Palomas, situat en una de les principals vies d’entrada i sortida de Manresa. Constatava que, tretze anys després del seu tancament, s'havia convertit en un abocador, tal com mostraven les imatges, més que eloqüents.

L'Ajuntament de Manresa ha anunciat aquest dimecres que farà un pas important per endreçar l'entrada sud de la ciutat amb l'enderroc de l'antic club Cabaret, que era el nom oficial de l'establiment conegut popularment com Las Palomas, situat a tocar de la rotonda de Sant Pau. L'actuació, que es durà a terme de manera subsidiària per part del consistori, fa nota l'Ajuntament, posarà fi a anys de deixadesa per part de la propietat i resoldrà els problemes de seguretat, incivisme i abocaments incontrolats que patia aquest sector.

L'establiment va tancar les portes el 2013 arran d'una operació policial, i un any després, el 2014, l'Ajuntament de Manresa li va retirar definitivament la llicència d'activitat. Des d'aleshores, la propietat no s'ha fet càrrec del manteniment de la finca, fet que ha provocat una degradació progressiva tant de l'edificació com del seu entorn més immediat.

Declaració de l'estat de ruïna

El gener d’enguany, informen les fonts consistorials, els serveis tècnics municipals van detectar un augment preocupant d'abocaments incontrolats de runa i deixalles a la zona. Davant d'aquest episodi d'incivisme, l'Ajuntament va iniciar tràmits per resoldre la situació. En la darrera inspecció tècnica del passat 3 d'agost, es va constatar el mal estat general de l’edifici i es va posar en marxa la declaració de l’estat de ruïna.

Per tal de garantir la seguretat i evitar nous abocaments o accessos no autoritzats, l'Ajuntament procedirà a fer el tancament dels dos accessos rodats de la finca, ja aquesta setmana. Passat l'estiu, s’executarà la neteja integral de tot l'entorn i l’enderroc de l’edifici. Les intervencions es faran de manera subsidiària, a càrrec de la propietat.

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