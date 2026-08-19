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Novetats al programa de la festa major i nova sessió de la Manresa Desconeguda de Cine

Hi haurà un segon passi de projeccions de films històrics inèdits o poc coneguts sobre la ciutat arran de l’elevat interès detectat per l’entitat organitzadora, l’Associació Memòria i Història de Manresa

Al programa festiu també s’hi han afegit un partit de festa major organitzat pel Centre d’Esports de Manresa i un taller de ball de bastons dels Bastoners Sant Jordi de l'Agrupació Cultural del Bages

Imatge del vídeo &quot;Comiat de l’últim tren del baixador del carrer d’Àngel Guimerà (1969)&quot; de l’Associació Memòria i Història de Manresa

Imatge del vídeo "Comiat de l’últim tren del baixador del carrer d’Àngel Guimerà (1969)" de l’Associació Memòria i Història de Manresa / www.memoria.cat

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Regió7

Manresa

L’acte de la Festa Major de Manresa la Manresa Desconeguda de Cine, en el qual es podran veure films històrics inèdits o poc coneguts sobre la ciutat, comptarà amb una segona sessió de projeccions. L’elevat interès detectat per l’entitat organitzadora, l’Associació Memòria i Història de Manresa, n’ha impulsat una nova sessió el mateix dia 27 d’agost a les 7 de la tarda, que s’afegeix a la inicial prevista per les 9 del vespre. L’acte, d’entrada lliure, es farà a l’Auditori de l’Espai Plana de l’Om.

20è aniversari

La Manresa Desconeguda de Cine permetrà redescobrir carrers, paisatges i fets històrics de la Manresa de fa dècades, i hi inclourà un vídeo amb una selecció dels millors continguts del portal Memoria.cat, de l’Associació Memòria i Història de Manresa, que enguany celebra el seu 20è aniversari.

El programa de la festa major també té dues incorporacions més d’última hora. És el cas del partit de futbol de festa major que ha organitzat el Centre d’Esports de Manresa el dissabte 29 d’agost a les 7 de la tarda a l’Estadi de futbol del Congost, i que l’enfrontarà a l’Hospitalet, i un taller de ball de bastons, que els Bastoners Sant Jordi de l'Agrupació Cultural del Bages han organitzat per al dijous 27, de 2/4 de 7 de la tarda a les 8 del vespre a la Plana de l’Om.

Totes les actualitzacions del programa es poden consultar en aquesta pàgina web.

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Del programa de Festa Major de Manresa cal aclarir que la 4a Festa Cocotown, programada per al divendres 28 d’agost, se celebrarà al carrer de Sallent a les 11 de la nit, i no a la plaça Porxada com s’interpreta a la pàgina 25 del programa.

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