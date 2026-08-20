Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Seccions

És notícia
Fàbrica Nova de ManresaAvís per plujaKids&Us ManresaTerratrèmolsMicroscopiesPep Guardiola
instagramlinkedin

Un cotxe crema prop dels cinemes Bages Centre a Manresa

Dues dotacions de Bombers van treballar durant mitja hora per apagar les flames del vehicle

Un camió dels Bombers de la Generalitat

Un camió dels Bombers de la Generalitat / BOMBERS DE LA GENERALITAT

Ja ens segueixes?Marca'ns com a mitjà preferit
Afegeix-nos a Google

Jordi Torres Cusidó

Manresa

Un vehicle va cremar ahir dimecres al vespre prop dels cinemes Bages Centre, a Manresa. El foc es va iniciar als baixos del turisme que estava aparcat a la zona dels Trullols prop de les 20.05 hores, quan el 112 va rebre l'avís de l'incident. Els Bombers de la Generalitat hi van desplaçar dues dotacions que van treballar durant mitja hora per apagar les flames, que cremaven amb poca intensitat i no van arribar a calcinar el vehicle per complet.

Els propietaris del vehicle es trobaven fora del mateix en arribar els serveis d'emergències i no van resultar ferits ni van requerir assistència mèdica de cap mena.

TEMES

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Moren en un accident de trànsit Mathilde Favier, directora de relacions públiques de Dior, i el seu marit, el productor de cinema Nicolas Altmayer
  2. El ‘gap year’ guanya terreny a Espanya: per què cada vegada més joves paren un any abans de la universitat
  3. Guardiola, entre l’obsessió, l’exigència i l’afecte: «Nois, us vull confessar una cosa... Estic divorciat de la dona més bonica del planeta»
  4. La Policia Nacional rescata un nadó tancat en un cotxe a 40 graus a Sevilla
  5. El poble natal de Pep Guardiola és també una escapada perfecta a Catalunya: patrimoni medieval, natura i gastronomia local
  6. Detinguda una dona a Manresa per provocar tres incendis de contenidor aquest dimecres a la matinada
  7. Els experts avisen sobre l’aire condicionat: el consell clau perquè refredi més i gasti menys
  8. L'Ajuntament de Manresa anuncia que enderrocarà el club Las Palomas per posar fi a la degradació de l'espai

Un cotxe crema prop dels cinemes Bages Centre a Manresa

Un cotxe crema prop dels cinemes Bages Centre a Manresa

Charles Spencer explicarà «la veritat» sobre la seva germana, Lady Di, en un llibre que veurà la llum al setembre

Charles Spencer explicarà «la veritat» sobre la seva germana, Lady Di, en un llibre que veurà la llum al setembre

Un jove resulta ferit en bolcar el cotxe enmig de la carretera a Piera

Un jove resulta ferit en bolcar el cotxe enmig de la carretera a Piera

Carles Solà deixa la direcció del ‘30 minuts’ de TV3 i Míriam Vila Gambao assumirà el càrrec en la nova unitat de reporterisme de 3Cat

Carles Solà deixa la direcció del ‘30 minuts’ de TV3 i Míriam Vila Gambao assumirà el càrrec en la nova unitat de reporterisme de 3Cat

Ramón Vallés (60 anys), pilot d’avió d'Igualada: «Quan una persona porta 20 hores treballant no pot oferir la mateixa qualitat que oferia a la primera hora»

Ramón Vallés (60 anys), pilot d’avió d'Igualada: «Quan una persona porta 20 hores treballant no pot oferir la mateixa qualitat que oferia a la primera hora»

Salvar l'alosa becuda, el nou repte del Centre de Ciència i Tecnologia Forestal

Salvar l'alosa becuda, el nou repte del Centre de Ciència i Tecnologia Forestal

Així serà la nova 'extreme house' de Barcelona en què cal assumir legalment "el risc de mort"

Així serà la nova 'extreme house' de Barcelona en què cal assumir legalment "el risc de mort"

Deu anys del crim de Diana Quer: els 496 dies d'una investigació retransmesa en temps real

Deu anys del crim de Diana Quer: els 496 dies d'una investigació retransmesa en temps real
Tracking Pixel Contents