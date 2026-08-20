Un cotxe crema prop dels cinemes Bages Centre a Manresa
Dues dotacions de Bombers van treballar durant mitja hora per apagar les flames del vehicle
Ja ens segueixes?Marca'ns com a mitjà preferitAfegeix-nos a Google
Manresa
Un vehicle va cremar ahir dimecres al vespre prop dels cinemes Bages Centre, a Manresa. El foc es va iniciar als baixos del turisme que estava aparcat a la zona dels Trullols prop de les 20.05 hores, quan el 112 va rebre l'avís de l'incident. Els Bombers de la Generalitat hi van desplaçar dues dotacions que van treballar durant mitja hora per apagar les flames, que cremaven amb poca intensitat i no van arribar a calcinar el vehicle per complet.
Els propietaris del vehicle es trobaven fora del mateix en arribar els serveis d'emergències i no van resultar ferits ni van requerir assistència mèdica de cap mena.
- Moren en un accident de trànsit Mathilde Favier, directora de relacions públiques de Dior, i el seu marit, el productor de cinema Nicolas Altmayer
- El ‘gap year’ guanya terreny a Espanya: per què cada vegada més joves paren un any abans de la universitat
- Guardiola, entre l’obsessió, l’exigència i l’afecte: «Nois, us vull confessar una cosa... Estic divorciat de la dona més bonica del planeta»
- La Policia Nacional rescata un nadó tancat en un cotxe a 40 graus a Sevilla
- El poble natal de Pep Guardiola és també una escapada perfecta a Catalunya: patrimoni medieval, natura i gastronomia local
- Detinguda una dona a Manresa per provocar tres incendis de contenidor aquest dimecres a la matinada
- Els experts avisen sobre l’aire condicionat: el consell clau perquè refredi més i gasti menys
- L'Ajuntament de Manresa anuncia que enderrocarà el club Las Palomas per posar fi a la degradació de l'espai