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Els motoristes guanyen places a Manresa per aparcar amb sotracs inclosos

El tram de Muralla entre la carretera de Vic i la plaça Infants l’ocupa ara aparcament per a motos

Algun tram del ferm està molt deteriorat

Una de les places per deixar-hi la moto; el mal estat del ferm salta a a vista

Una de les places per deixar-hi la moto; el mal estat del ferm salta a a vista / G.C.

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Gemma Camps

Gemma Camps

Manresa

Al tram de la Muralla del Carme de Manresa que va des del xamfrà amb la carretera de Vic fins a la plaça dels Infants, pujant a mà dreta, hi han pintat setze places d’aparcament per a motos aprofitant la renovació de la pintura horitzontal del vial. Són places en línia (paral·leles a la vorera). Fins ara, n’hi havia tres en bateria al costat dels contenidors, que han tret. La resta era zona blava, amb cabuda per a sis vehicles, que s’ha perdut.

Tram de la Muralla del Carme que ara és aparcament per a motos

Tram de la Muralla del Carme que ara és aparcament per a motos / G.C.

Fins aquí, els motoristes hi han sortit guanyant. El problema és que el ferm on s’han habilitat algunes de les places està molt fet malbé. De les setze, n’hi ha ben bé sis amb forats i irregularitats que generaran uns quants problemes als motoristes a l’hora de deixar-hi la moto. N’hi ha una on fins i tot surt l’empedrat de sota.

Una altra de les places on es veu l'empedrat

Una altra de les places on es veu l'empedrat / G.C.

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