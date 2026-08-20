Els motoristes guanyen places a Manresa per aparcar amb sotracs inclosos
El tram de Muralla entre la carretera de Vic i la plaça Infants l’ocupa ara aparcament per a motos
Algun tram del ferm està molt deteriorat
Al tram de la Muralla del Carme de Manresa que va des del xamfrà amb la carretera de Vic fins a la plaça dels Infants, pujant a mà dreta, hi han pintat setze places d’aparcament per a motos aprofitant la renovació de la pintura horitzontal del vial. Són places en línia (paral·leles a la vorera). Fins ara, n’hi havia tres en bateria al costat dels contenidors, que han tret. La resta era zona blava, amb cabuda per a sis vehicles, que s’ha perdut.
Fins aquí, els motoristes hi han sortit guanyant. El problema és que el ferm on s’han habilitat algunes de les places està molt fet malbé. De les setze, n’hi ha ben bé sis amb forats i irregularitats que generaran uns quants problemes als motoristes a l’hora de deixar-hi la moto. N’hi ha una on fins i tot surt l’empedrat de sota.
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