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Una esllavissada obliga a tallar el camí dels Corrals, sota la Seu de Manresa

Una empresa especialitzada revisarà la paret de la balma on hi ha hagut el despreniment

Les restes de l'esllavissada encara són a terra

Les restes de l'esllavissada encara són a terra / J.M.G.

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Jordi Morros

Jordi Morros

Manresa

Una esllavissada de pedres ha obligat a tallar el camí dels Corrals de Manresa, sota la basílica de la Seu. El despreniment es va produir fa uns dies, i des de llavors que hi ha tanques que alerten que el camí està tallat. Tot i així, hi ha qui les ha enretirat just per poder-hi passar.

Els fets s’han produït a l’inici del camí pel sector de la plaça de la Reforma, al tram de carrer que mena cap al passeig del Riu. Les pedres que van caure encara són a terra. Es van desprendre de la paret de la balma que hi ha en tot aquest punt.

Una tanca alerta que el camí està tancat

Una tanca alerta que el camí està tancat / J.M.G.

Primera revisió

El mateix dia del despreniment, tècnics de l’Ajuntament de Manresa van fer una primera inspecció del lloc abans d’enretirar el runam que ha quedat escampat.

Segons el consistori, seguint el protocol que es posa en marxa en aquests casos, una empresa especialitzada durà a terme a finals d’aquest mes un estudi amb més profunditat de la paret per saber si hi ha risc que hi hagi nous despreniments i, si fos aquest cas, actuar preventivament.

A la falda del Puigcerdener

El camí dels Corrals va des de la plaça de la Reforma fins a la Via de Sant Ignasi per connectar amb el carrer Galceran Andreu. Fa un recorregut per tota la falda del turó del Puigcardener, sota la basílica i el parc de la Seu. Voreja un tram del que era la muralla de la ciutat.

Fins al segle XIX, en aquest camí hi havia cases i granges amb horts i corrals. D’aquí el nom de camí dels Corrals. Per aquest motiu el pas va estar tancat fins al 2010, quan s’hi va fer una intervenció urbanística i es va obrir. Aquesta actuació va guanyar diversos guardons internacionals d’arquitectura.

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