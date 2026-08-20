Festa Major de Manresa 2026: programa dia per dia, actes, horaris i ubicacions
Consulta totes les activitats que ompliran els carrers de la capital bagenca del 23 al 31 d'agost: cultura popular, música, activitats familiars, patrimoni, esports i grans espectacles
Amb incorporacions d'ultima hora com el partit de Festa Major organitzat pel C.E. Manresa i el taller de ball de bastons
Regió7
Aquestes són totes les activitats que s'han organitzat per La Festa Major de Manresa 2026. Del 23 al 31 d’agost, els carrers de la capital bagenca s'ompliràn de concerts, tallers, balls, correfocs i moltes més activitats que formen pàrt d'una programació que combina cultura popular, música, activitats familiars, patrimoni, esports i grans espectacles. Consulta el programa, dia per dia, amb els, horaris i ubicacions, per no perdre't els conçerts de Buhos i Miki Nuñez ni els actes més emblemàtics com el Correfoc o la Gegantnit!.
Diumenge, 23 d’agost
El més destacat: La Festa Major de Manresa comença amb el diumenge de Moscada, una jornada especialment pensada per als més petits i protagonitzada per la imatgeria infantil, la música i el foc.
- 18:00 – Fotografia’t amb la imatgeria infantil (Plaça Major)
- 20:30 – Moscada infantil (Plaça Major)
- A continuació – Correfoc infantil (recorregut per la Plaça Major, el carrer cap del Rec, la plaça del Carme, el carrer Pedregar, el carrer Sabateria, el carrer Sant Miquel i tornada a la plaça Major)
Dimecres, 26 d’agost
El més destacat: El Dimecres de Tap’Antic combina gastronomia, cultura popular i activitats per descobrir el patrimoni de Manresa, amb tapes al Centre Històric i actes protagonitzats pels gegants i les sardanes.
- 19:00 – Ballada de sardanes (Plana de l’Om)
- 19:00 – Descoberta 35. “Una troballa singular: ritus de protecció” (Claustre del Museu de Manresa - Museu del Barroc de Catalunya)
- A partir de les 19:00 – Tap’Antic (Centre Històric de Manresa)
- 20:00 – Vi, música i patrimoni (Museu de l’Aigua i el Tèxtil)
- 20:00 – Zumba (Plaça Sant Domènec)
- 20:30 – Arriben els Gegants! (Inici a Casa Caritat)
- 21:00 – Assaig a la fresca (Plaça Major)
Dijous, 27 d’agost
El més destacat: El primer gran dia de la Festa Major concentra activitats d’arrel i cultura popular, amb espectacles itinerants, música, dansa, exposicions, cinema i el gran espectacle “El Cor en dansa 40 anys!”.
- De 9:00 a 14:00 i de 17:00 a 20:30 – Exposició de la imatgeria (Vestíbul de l’Ajuntament)
- 10:00 – Tríduum de pregària als Cossos Sants (Cripta de la Col·legiata Basílica de Santa Maria de la Seu)
- De 10:00 a 12:00 – Jardí de papallones (Casa de la Culla)
- De 17:00 a 20:00 – Visites a la Manresa Desconeguda: Convent de les Caputxines (Convent de les Caputxines)
- De 18:00 a 19:30 – Tallers de dansa i portes obertes al Casal Cultural Dansaires Manresans (Placeta de la Mel)
- De 18:00 a 19:30 – Taller de castells (Plaça Major)
- De 18:00 a 20:00 – Miragegants (Pati de Casa Caritat)
- De 18:00 a 21:00 – Concurs de puzles en parelles (Plaça Fius i Palà)
- 18:00 – Entrena diferent (Parc de l’Agulla)
- 18:30 – Metamorphosi (Inici a la plaça Neus Català i Pallejà)
- A partir de les 19:00 – Jazz i tapes (Pati del Kursaal)
- 19:00 – Filomena (Jardins del Casino)
- 19:00 – Lliurament de premis del Concurs de Fotografia Festa Major 2025 (Sala d’actes del Centre Cultural el Casino)
- 19:30 – Inauguració i veredicte del 96è Concurs Exposició d’Artistes Manresans (Espai 7 del Centre Cultural el Casino)
- 20:00 – Inauguració de l’exposició “L’escriptura en el relat artístic” (Sala Gran del Centre Cultural el Casino)
- 20:00 – II Cicle d’Orgue Magí Pontí (Basílica de Santa Maria de la Seu)
- 20:30 – 29a edició de “Vine a ballar” (Plaça Sant Domènec)
- 21:00 – Una Manresa desconeguda de cine (Auditori Espai Plana de l’Om)
- 21:30 – El Cor en dansa 40 anys! (Plaça Major)
Divendres, 28 d’agost
El més destacat: El divendres és el dia de la tradició i dona el tret de sortida a un cap de setmana ple de música i cultura popular, amb el Festival Microscopies, Manresa Sona B, activitats familiars, la Gegantnit! i concerts nocturns.
- 10:00 – Tríduum de pregària als Cossos Sants (Cripta de la Col·legiata Basílica de Santa Maria de la Seu)
- De 10:00 a 12:00 – Jardí de papallones (Casa de la Culla)
- De 17:00 a 20:00 – Visites a la Manresa Desconeguda: 200 anys dels Panyos (Parc dels Panyos)
- A partir de les 18:00 – Inauguració del Festival Microscopies (Anella Verda)
- A partir de les 18:00 – Manresa Sona B (Plaça Europa)
- A partir de les 19:00 – Oxigen (Plana de l’Om)
- 19:00 – Concert de tarda amb la Cobla-Orquestra Montgrins (Plaça Porxada)
- 19:00 – Exhibició dels Bombers de Manresa (Plaça Neus Català i Pallejà)
- 19:00 – Disco per Xics (Jardins del Casino)
- 19:00 – Ioga al parc - Llum d’agost (Parc de l’Agulla)
- 20:00 – Inauguració de pintures de Rafael López Pozo (Espai d’Art Cercle Artístic)
- 20:30 – Portes obertes a l’assaig casteller (Local de la Colla Castellera Tirallongues)
- 21:00 – Gegantnit! (Passeig de Pere III, Ben Plantada)
- 21:30 – Ball de Festa Major (Passeig de Pere III, 2n tram)
- 22:00 – Tradidansa 2026 (Plaça Major)
- 22:00 – Nit de Salsa (Plaça Neus Català Pallejà)
- 23:00 – Ball de nit amb la Cobla-Orquestra Montgrins (Plaça Porxada)
- A continuació – IV Festa Cocotown (Plaça Porxada)
- 23:00 – La Tropical (Plaça Sant Domènec)
- A continuació – Festa Flaix On Tour (Plaça Sant Domènec)
Dissabte, 29 d’agost
El més destacat: El dissabte és el gran dia dels concerts i combina esports, cultura popular, espectacles, activitats familiars i una àmplia oferta musical, amb Miki Núñez com un dels grans noms de la nit.
- De 9:00 a 13:00 – 4a Exposició-trobada de vehicles clàssics i clàssics esportius (Carrer Abat Oliba)
- 9:00 – Torneig 3x3 bàsquet (Pavelló Ateneu Les Bases)
- 10:00 – Taller d’encordats (Museu de l’Aigua i el Tèxtil)
- 11:00 – “La muntanya té olor d’estiu” (Pla de la Mina)
- De 16:00 a 23:00 – Torneig Interclubs de Festa Major (Camps de futbol de Les Cots i la Balconada)
- 16:45 – Recepció dels grups participants en la 41a Oreneta d’Or Ciutat de Manresa (Saló de Sessions de l’Ajuntament)
- 12:30 – Pregó institucional (Saló de Sessions de l’Ajuntament)
- De 17:00 a 21:00 – Torneig 3x3 de bàsquet, finals (Plaça Neus Català i Pallejà)
- 17:15 – Lliurament dels rams a la Geganta, la Pubilla i la Gegantona (Vestíbul de l’Ajuntament)
- 17:30 – Tronada Manresana (Plaça Major)
- A continuació – Cercavila popular (Comença a la plaça Major, segueix pel carrer Sant Miquel, la Plana de l'Om, el carrer del Born, la plaça Sant Domènec, el passeig Pere III, la Muralla del Carme, la plaça Infants, el carrer Cap de Rec i torna a la plaça Major)
- 18:00 – 1r Torneig Petanca Ciutat de Manresa (Camp de futbol de terra del Congost)
- 18:00 – X Trofeu Ciutat de Manresa de bàsquet femení (Pavelló Nou Congost)
- A partir de les 18:00 – Festival Microscopies (Anella Verda)
- 18:00 – Visita guiada (Centre d’Aigua de Can Font)
- 18:00 – Contacontes “El Parc de l’Agulla” (Centre d’Interpretació de la Séquia)
- 18:30 – 47è Trofeu Les Codines de futbol sala (Pavelló del Pujolet)
- 18:30 – Arribada de la cercavila i balls populars (Plaça Major)
- 19:00 – Tríduum de pregària als Cossos Sants (Cripta de la Col·legiata Basílica de Santa Maria de la Seu)
- 19:00 – 17a Trobada de Bateries de Manresa (Plaça Sant Domènec)
- 19:00 – Espectacle “Mira’t” (Jardins del Casino)
- De 19:00 a 03:00 – La Seu del Hip-Hop (Parc de la Seu)
- 19:30 i 20:30 – Dansa “Escales de la Roser” (Pla de la Mina)
- 19:30 – Ball de danses d’arreu del món (Plaça Europa)
- 20:00 – Monòleg “Pare nostre que estàs en el sostre” (Teatre Conservatori)
- 21:30 – Nit Fluor (Jardins del Casino)
- 21:30 – Observació del cel (Parc de Puigterrà)
- 21:30 – Ball de Festa Major (Passeig de Pere III, 2n tram)
- 21:30 – Mostra del Correfoc (Plaça Major)
- 22:00 – Superhits (Plana de l’Om)
- 22:30 – Ballada de swing (Plaça Neus Català i Pallejà)
- 23:00 – 41a Oreneta d’Or Ciutat de Manresa (Plaça Major)
- 23:00 – Röcksie (Plaça Sant Domènec)
- A continuació – Les Que Faltaband (Plaça Sant Domènec)
- 23:00 – Miki Núñez (Carrer Sallent)
- A continuació – Two Fucking DJ’s
Diumenge, 30 d’agost
El més destacat: El Diumenge és un dels grans moments de la Festa Major de Manresa. El dia arrenca amb el toc de matinades i la cultura popular i culmina al Parc de l’Agulla amb un espectacle de 400 drons i el tradicional Castell de focs.
- 8:00 – Toc de matinades (Sortida de Casa Caritat)
- 9:30 – Torneig Interclubs de Festa Major, semifinals i finals (Camp de futbol de Les Cots)
- De 10:00 a 14:00 – Visita a la Torre Lluvià (Torre Lluvià)
- 10:15 – Om Barroc. Ioga i contemplació (Museu del Barroc de Catalunya)
- 10:45 – Seguici de la Festa Major (De la plaça Major a la Seu)
- A continuació – Plantada de la imatgeria (Davant de la Basílica de Santa Maria de la Seu)
- 11:00 – Diada Castellera de Festa Major (Plana de l’Om)
- 11:00 – Missa solemne (Col·legiata Basílica de Santa Maria de la Seu)
- Després de missa – Seguici de la Festa Major de la Seu a la plaça Major (De la Seu a la Plaça Major)
- A continuació – Ballada de la imatgeria (Plaça Major)
- A continuació – Ballada participativa (Plaça Major)
- A continuació – Ballada de sardanes (Plaça Major)
- 12:00 – Màgia entre fils (Museu de l’Aigua i el Tèxtil)
- 17:00 – Titelles “Toc, toc! Qui hi ha?” (Espai Plana de l’Om)
- A partir de les 18:00 – Festival Microscopies (Anella Verda)
- 18:00 – Cercavila de la Pubilla i l’Hereu de Manresa 2026 (Inici al carrer Talamanca)
- 18:00 – Actuació de la Casa de Andalucía (Plaça Major)
- De 18:00 a 21:00 – Zona de jocs infantils (Parc de l’Agulla)
- 18:00 i 21:00 – Teatre “L’auca del Sr. Pera” (Teatre Conservatori)
- 18:30 – Acte de comiat de la Pubilla i l’Hereu de Manresa 2025 i proclamació de la Pubilla i l’Hereu de Manresa 2026 (Plaça Sant Domènec)
- 19:00 – Festa Holi (Jardins del Casino)
- 19:30 – Concert “El jardí dels sentits” (Pla de la Mina)
- 21:30 – Ball de Festa Major (Passeig de Pere III, 2n tram)
- 22:00 – Drons al cel de l’Agulla (Parc de l’Agulla)
- A continuació – Castell de focs (Parc de l’Agulla)
- 22:30 – Dansa d’arrel (Plaça Major)
- 23:30 – Rock’n Hits (Plaça Sant Domènec)
- A continuació – DJ Bacardit (Plaça Sant Domènec)
- 23:30 – Buhos (Carrer Sallent)
- A continuació – DJ Capde (Carrer Sallent)
Dilluns, 31 d’agost
El més destacat: La Festa Major de Manresa arriba al final amb una jornada que posarà la cirereta del pastís amb amb l'esperat Correfoc i el Ball del Correfoc a la plaça Major.
- De 10:00 a 14:00 – Portes obertes al Carrer del Balç (Carrer del Balç)
- De 10:00 a 14:00 – Portes obertes al Museu de l’Aigua i el Tèxtil (Museu de l’Aigua i el Tèxtil)
- De 10:00 a 15:00 – Portes obertes al Museu del Barroc de Catalunya (Museu del Barroc de Catalunya)
- De 10:00 a 15:00 – Portes obertes al Museu Petit del Museu de Manresa (Museu Petit del Museu de Manresa)
- De 10:00 a 13:00 – Taller “Taca, prem i estampa” (Museu de Manresa)
- De 10:00 a 15:00 – Descobriu el Museu en família! (Museu del Barroc de Catalunya)
- 10:15 – Aquadynamic (Piscina de l’Ateneu Les Bases)
- 11:00 – Simultànies al passeig (Passeig de Pere III, davant del Centre Cultural el Casino)
- 11:00 – Missa conventual (Col·legiata Basílica de Santa Maria de la Seu)
- 17:30 – Pel·lícula “Guillot i Llebre salven el bosc” (Auditori Plana de l’Om)
- 18:00 – Los Diablos (Teatre Conservatori)
- De 18:00 a 21:00 – Ballada de country i line dance (Plaça Neus Català Pallejà)
- A partir de les 18:00 – Taller de sardanes (Passeig de Pere III, davant del Casino)
- 19:00 – L’Ada de Som Mainada en concert (Plaça Sant Domènec)
- 19:00 – 47a edició de Sardanes al Cor de Catalunya (Passeig de Pere III, exterior del Casino)
- 21:00 – Ball de Festa Major (Passeig de Pere III, 2n tram)
- 21:30 – Correfoc (Inici a la plaça Major)
- 00:30 – Ball del Correfoc amb Banda Neón (Plaça Major)
- A continuació – DJ Anna Gisbert (Plaça Major)
Festa Major de Manresa 2026: una setmana de cultura, música i tradició
El programa de la Festa Major de Manresa 2026 combina els grans elements de la celebració —gegants, correfocs, seguicis, danses, sardanes i focs— amb concerts, espectacles familiars, esports, patrimoni i propostes per a tots els públics. La Festa Major se celebra del 23 al 31 d’agost de 2026.
- Moren en un accident de trànsit Mathilde Favier, directora de relacions públiques de Dior, i el seu marit, el productor de cinema Nicolas Altmayer
- El ‘gap year’ guanya terreny a Espanya: per què cada vegada més joves paren un any abans de la universitat
- Guardiola, entre l’obsessió, l’exigència i l’afecte: «Nois, us vull confessar una cosa... Estic divorciat de la dona més bonica del planeta»
- Pablo, cambrer espanyol que viu en una autocaravana a Suïssa: «El primer que faig quan em llevo és saludar la meva Bellota»
- La Policia Nacional rescata un nadó tancat en un cotxe a 40 graus a Sevilla
- El poble natal de Pep Guardiola és també una escapada perfecta a Catalunya: patrimoni medieval, natura i gastronomia local
- Detinguda una dona a Manresa per provocar tres incendis de contenidor aquest dimecres a la matinada
- Els experts avisen sobre l’aire condicionat: el consell clau perquè refredi més i gasti menys