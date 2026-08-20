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Interrompuda la circulació ferroviària entre Calaf i Manresa per una incidència als sistemes d’electrificació

També es poden registrar retards a la línia R4

Un tren de l'R4 a Manresa

Un tren de l'R4 a Manresa / Oscar Bayona

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ACN

Barcelona

La circulació ferroviària està interrompuda entre Calaf i Manresa en el tram Manresa-Lleida Pirineus per una incidència als sistemes d’electrificació entre Calaf i Sant Vicenç de Castellet. A més, es poden registrar retards a la línia R4 del nucli de Rodalies, segons ha informat Adif, que assegura que es treballa per solucionar aquesta incidència al més aviat possible.

En les últimes hores també ha quedat interrompuda la circulació entre les Borges Blanques i Lleida, però l’avaria ja ha quedat solucionada.

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