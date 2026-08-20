Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Seccions

És notícia
Fàbrica Nova de ManresaAvís per plujaKids&Us ManresaTerratrèmolsMicroscopiesPep Guardiola
instagramlinkedin

Manresa acollirà una campanya extraordinària de donació de sang en plena Festa Major

La unitat mòbil del Banc de Sang i Teixits serà a la plaça Neus Català el dijous 27 d’agost amb el repte de superar les 100 donacions

El Banc de Sang s'instal·larà a la plaça Neus Català, a Crist Rei

El Banc de Sang s'instal·larà a la plaça Neus Català, a Crist Rei / ARXIU/OSCAR BAYONA

Ja ens segueixes?Marca'ns com a mitjà preferit
Afegeix-nos a Google

REGIÓ7

Manresa

Superar les 100 donacions de sang. Aquest és el repte del Banc de Sang i Teixits que dijous vinent, 27 d’agost, instal·larà la seva unitat mòbil a la plaça Neus Català de Manresa.

El vehicle serà a la plaça de 2/4 de 10 del matí a 2/4 de 2 del migdia, i de les 4 de la tarda a les 8 del vespre.

Es busquen el màxim de donacions possibles per garantir les reserves de sang en un estat òptim a la recta final de l’època estival.

La unitat mòbil serà a la plaça Neus Català coincidint amb l’inici del gruix d’actes de la Festa Major de Manresa. Enguany, el Banc de Sang i Teixits ha assolit la xifra rècord de ser present a més de 60 festes majors de tot Catalunya per visibilitzar que la necessitat de sang no s'atura durant les vacances.

El Banc de Sang i Teixits recorda que a Catalunya es necessiten 1.000 donacions diàries per cobrir la demanda dels hospitals. Cal tenir en compte que la sang caduca, especialment les plaquetes, que tenen una vida de només 5 dies, un factor que fa imprescindible mantenir un ritme constant de donacions durant tot l'any.

Qui pot donar sang?

Pot donar sang qualsevol persona que tingui entre 18 i 70 anys, pesi més de 50 kg i es trobi bé de salut.

Es recomana hidratar-se abans i després de donar sang, i no fer-ho en dejú. Així mateix, el Banc de Sang recorda que els punts de donació, siguin centres hospitalaris, campanyes a instal·lacions municipals o autobusos de donació, actuen com a refugis climàtics i són espais climatitzats i confortables per a poder donar sang amb total seguretat.

Notícies relacionades

Les persones interessades poden reservar cita al Banc de Sant i Teixits.

Subscriu-te per seguir llegint

TEMES

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Moren en un accident de trànsit Mathilde Favier, directora de relacions públiques de Dior, i el seu marit, el productor de cinema Nicolas Altmayer
  2. El ‘gap year’ guanya terreny a Espanya: per què cada vegada més joves paren un any abans de la universitat
  3. Guardiola, entre l’obsessió, l’exigència i l’afecte: «Nois, us vull confessar una cosa... Estic divorciat de la dona més bonica del planeta»
  4. Pablo, cambrer espanyol que viu en una autocaravana a Suïssa: «El primer que faig quan em llevo és saludar la meva Bellota»
  5. La Policia Nacional rescata un nadó tancat en un cotxe a 40 graus a Sevilla
  6. El poble natal de Pep Guardiola és també una escapada perfecta a Catalunya: patrimoni medieval, natura i gastronomia local
  7. Detinguda una dona a Manresa per provocar tres incendis de contenidor aquest dimecres a la matinada
  8. Els experts avisen sobre l’aire condicionat: el consell clau perquè refredi més i gasti menys

Troben mort al sofà de casa seva el presentador i actor Ray MacDonald als 49 anys

Troben mort al sofà de casa seva el presentador i actor Ray MacDonald als 49 anys

Manresa acollirà una campanya extraordinària de donació de sang en plena Festa Major

Manresa acollirà una campanya extraordinària de donació de sang en plena Festa Major

L’episodi de pluges posa dues comarques de la Catalunya central en risc extrem per temps violent

L’episodi de pluges posa dues comarques de la Catalunya central en risc extrem per temps violent

Una mirada discreta sobre Llívia guanya el primer concurs local de fotografia

Una mirada discreta sobre Llívia guanya el primer concurs local de fotografia

Bolca un camió amb cistella elevadora mentre uns operaris treballaven a la Seu d'Urgell

Bolca un camió amb cistella elevadora mentre uns operaris treballaven a la Seu d'Urgell

Sant Fruitós fa millores a la xarxa d'abastament d'aigua potable en dos punts

Sant Fruitós fa millores a la xarxa d'abastament d'aigua potable en dos punts

L'Alejandro i l'Ariadna expliquen que han agafat el bus de la línia R3

Fer testament abans del que et penses pot evitar molts problemes: el moment clau segons els experts

Fer testament abans del que et penses pot evitar molts problemes: el moment clau segons els experts
Tracking Pixel Contents