Manresa acollirà una campanya extraordinària de donació de sang en plena Festa Major
La unitat mòbil del Banc de Sang i Teixits serà a la plaça Neus Català el dijous 27 d’agost amb el repte de superar les 100 donacions
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Superar les 100 donacions de sang. Aquest és el repte del Banc de Sang i Teixits que dijous vinent, 27 d’agost, instal·larà la seva unitat mòbil a la plaça Neus Català de Manresa.
El vehicle serà a la plaça de 2/4 de 10 del matí a 2/4 de 2 del migdia, i de les 4 de la tarda a les 8 del vespre.
Es busquen el màxim de donacions possibles per garantir les reserves de sang en un estat òptim a la recta final de l’època estival.
La unitat mòbil serà a la plaça Neus Català coincidint amb l’inici del gruix d’actes de la Festa Major de Manresa. Enguany, el Banc de Sang i Teixits ha assolit la xifra rècord de ser present a més de 60 festes majors de tot Catalunya per visibilitzar que la necessitat de sang no s'atura durant les vacances.
El Banc de Sang i Teixits recorda que a Catalunya es necessiten 1.000 donacions diàries per cobrir la demanda dels hospitals. Cal tenir en compte que la sang caduca, especialment les plaquetes, que tenen una vida de només 5 dies, un factor que fa imprescindible mantenir un ritme constant de donacions durant tot l'any.
Qui pot donar sang?
Pot donar sang qualsevol persona que tingui entre 18 i 70 anys, pesi més de 50 kg i es trobi bé de salut.
Es recomana hidratar-se abans i després de donar sang, i no fer-ho en dejú. Així mateix, el Banc de Sang recorda que els punts de donació, siguin centres hospitalaris, campanyes a instal·lacions municipals o autobusos de donació, actuen com a refugis climàtics i són espais climatitzats i confortables per a poder donar sang amb total seguretat.
Les persones interessades poden reservar cita al Banc de Sant i Teixits.
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