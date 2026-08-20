El pàrquing de l'Estació d'Autobusos de Manresa es torna a inundar perquè hi manca un embornal per evacuar l'aigua
Altra vegada, la pluja que ha caigut aquest dijous a la tarda ha convertit una banda de l'espai per aparcar en una petita piscina
L'Ajuntament va informar que hi ha pendent un sistema d'evacuació que ha de fer l'empresa constructora de la promoció de pisos Nova Alcoholera
No és el primer cop que passa i, al pas que va, no serà el darrer. Quan plou amb certa intensitat, com ha passat aquest dijous a la tarda, una banda del petit aparcament que hi ha a l'Estació d'Autobusos de Manresa queda negada d'aigua perquè hi manca un sistema que l'evacuï.
Regió7 se'n n'ha fet ressò en diverses ocasions i, de moment, ningú no ha fet res per solucionar-ho. La darrera vegada que en va parlar aquest diari va ser el maig passat. Una tempesta intensa com la d'aquest dijous va deixar una banda del pàrquing convertida en una piscina. No només fa que tinguin problemes per passar-hi els conductors que hi deixen el cotxe, també els vianants que l'utilitzen per pujar o baixar de l'estació al carrer de Sant Antoni Maria Claret.
L'Ajuntament va explicar en aquella ocasió que en qui recau la responsabilitat de resoldre aquest problema és en la constructora de la promoció de pisos que hi ha al costat de l'aparcament. «La resolució del problema està pendent d’uns treballs que ha d’executar el promotor de l’actuació de l’Alcoholera. Falta executar un embornal que evacuï les aigües que s’embassen», va informar el consistori.
De moment, l'actuació brilla per la seva absència i l'aparcament es continua inundant cada cop que cauen més de quatre gotes.
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