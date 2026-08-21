Anjo Valentí respon a Sergi Perramon: «Des del PSC no alimentem cap extremisme, just al contrari: hi fem front amb una política útil i viable per a Manresa»
El líder d’Avenç Nacionalista va acusar els socialistes de donar ales a Aliança per interès electoral en considerar que, com més es fragmenti el vot, més fàcil serà lligar un govern entre el PSC, ERC i la CUP
Regió7/G.C.
Anjo Valentí, regidor de Seguretat Ciutadana i Protecció Civil, i d'Esports i Salut de Manresa, ha volgut respondre les declaracions de Sergi Perramon a Regió7, on acusava el PSC de Manresa de donar ales a Aliança per interès electoral i afirmava que “com més es fragmenti el vot, més fàcil serà que acabem amb un govern de PSC, ERC i CUP” a la ciutat. Valentí considera que aquestes declaracions "d'un dels artífexs de l'acord electoral entre Avenç Nacionalista i Junts confirmen el que vam descriure en el seu moment com el 'pacte de la por' pel sorpasso d'Aliança Catalana (AC) a aquests dos partits en les pròximes eleccions municipals a Manresa".
El PSC, fa notar Valentí, "no necessita que AC tingui una papereta a Manresa per defensar una idea molt senzilla: no permetrem que el discurs de l’odi, la xenofòbia o l’estigmatització de persones formi part de la normalitat política de la nostra ciutat". Afegeix que el fet que "una formació com AC encara no hagi anunciat candidatura a Manresa no vol dir que no puguem parlar del que representa, dels seus discursos i de l’impacte que pot tenir en la nostra ciutat".
La "paradoxa" de Perramon
Considera que, a més, "hi ha una paradoxa en les afirmacions de Sergi Perramon respecte a si des del PSC incentivem les sigles d'AC. Ell esmenta AC com si fos una força aliena a Manresa, però a en Sergi mateix se li va oferir ser-ne l'alcaldable. Per aquest motiu, resulta més sorprenent que se’ns acusi de donar-li ales quan precisament són altres forces com la seva les que han decidit sumar-se a candidatures que provenen d’espais de la dreta nacionalista per evitar, com deia, que els superin en les pròximes eleccions. Per tant, els seus discursos, certament, no difereixen entre ells pel que fa al seu pòsit ideològic de fons".
Remarca que "des del PSC no alimentem cap extremisme, just al contrari: hi fem front amb una política útil i viable per a Manresa, amb polítiques públiques de seguretat, de convivència, d'espai públic, d'habitatge per seguir construint una ciutat on tothom pugui viure amb respecte, dignitat, i ordre cívic. I precisament aquí és on discrepem de Perramon: no deixarem que l’extrema dreta decideixi quins problemes podem abordar i quins no. La seguretat és massa important per deixar-la en mans dels extrems i de les seves receptes populistes".
"No volem polaritzar Manresa"
Per a Valentí, "la seguretat i el civisme no són cap espantall ni una estratègia electoral. Són una prioritat de molts manresans i manresanes i, com a regidor de Seguretat Ciutadana, tinc l’obligació d’abordar-les amb responsabilitat. Les abordem des de la proximitat, amb més policia, més prevenció, més convivència i respecte escrupolós amb la legalitat. Nosaltres no volem polaritzar Manresa. Volem afrontar els seus reptes.
Conclou que "des del PSC farem política útil com ja fem governant per Manresa. I competirem electoralment amb un projecte de ciutat per seguir treballant pels manresans i manresanes davant qualsevol extremisme i populisme desestabilitzador".
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