Comença la retirada dels abocaments de deixalles i runa a Las Palomas de Manresa
L’Ajuntament ha iniciat aquest divendres la neteja de l'entorn de l'antic prostíbul i el tancament dels accessos a la finca, que són el pas previ a l’enderroc de l’edifici
Ruben Costa
Ja ha començat la retirada de deixalles de l’antic club Cabaret, conegut com Las Palomas, a tocar de la rotonda de Sant Pau de Manresa. Aquest divendres, una part de la brutícia acumulada a la finca ja ha estat retirada, tal com va anunciar ahir l’Ajuntament de Manresa, que farà neteja a l’espai abans d’enderrocar l’edifici.
L’actuació ha començat amb la retirada de les deixalles acumulades i el tancament dels accessos a la finca, amb l’objectiu d’evitar nous abocaments incontrolats i l’entrada de persones alienes a la propietat. Els treballs formen part de l’actuació subsidiària per part del consistori davant l’estat de degradació de l’immoble i del seu entorn.
L'entorn de Las Palomas acumulava bosses d’escombraries, runa, restes de mobles, plàstics, fustes i altres materials, tal com va constatar Regió7 el passat 8 d’agost. Amb l’inici de les tasques de neteja, l’espai ja presenta una menor acumulació de deixalles. L’Ajuntament també preveu enderrocar l’edifici durant les pròximes setmanes, un cop passat l’estiu. L’immoble va ser declarat en estat de ruïna després de la inspecció tècnica feta el passat 3 d’agost.
El local, conegut popularment com Las Palomas, va tancar definitivament l’any 2013 arran d’una operació policial i va perdre la llicència d’activitat el 2014. Des d’aleshores, ha estat abandonat i el seu entorn s’havia convertit progressivament en un punt d’acumulació de residus. Tretze anys després del tancament, la retirada de deixalles és el primer pas per posar fi a la degradació d’un espai situat en una de les principals entrades de Manresa.
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