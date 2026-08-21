Les obres de reasfaltatge a Manresa es traslladen als carrers Francesc Moragas i Sant Antoni Maria Claret
Els treballs es duran a terme a partir de dilluns, i haurà afectacions de trànsit
REGIÓ7
Els treballs de reasfaltatge de carrers de Manresa es traslladaran dilluns al carrer Francesc Moragas i, dimarts, en un tram del carrer Sant Antoni Maria Claret. Són actuacions que comportaren afectacions a la mobilitat.
Al Francesc Moragas les obres es duran a terme al tram que va de la carretera de Cardona fins al carrer de la Font dels Panyos, que quedarà tallat al trànsit. Per aquest motiu, els vehicles que entrin a Francesc Moragas per la rotonda del Mil·lenari i circulin en direcció carretera de Cardona pel tram que no està en obres, s’hauran de desviar pel carrer d’Ausiàs March, que s’ordenarà en sentit únic de circulació fins al carrer Dos de Maig.
Es faran excepcions amb els veïns i veïnes del tram afectat del Francesc Moragas, del carrer Font dels Panyos, del carrer Previsió i del carrer Ferrer Vidal. D’altra banda, els vehicles que circulin pel carrer del Cos s’hauran de desviar en direcció a carretera de Cardona abans d’arribar al Francesc Moragas.
Canvis al bus urbà
Pel que fa al servei del bus urbà, s’anul·laran les parades de Francesc Moragas i Els Panyos de la línia L4 Font – Valldaura. Les parades més properes són Dos de Maig i la de la Policia Local. Per a més informació es pot consultar la web del Bus Manresa, l’app o bé trucar al telèfon al 93 875 71 50.
I, pel que fa als contenidors, l’àrea de residus de Francesc Moragas número 3 es traslladarà a la carretera de Cardona, i les àrees Francesc Moragas 2 i 8 es traslladaran al carrer Previsió.
Els treballs de reasfaltament duraran quarte dies, tres de tall total i un d’afectacions puntuals per pintar la nova senyalització.
Sant Antoni Maria Claret
L’endemà, dimarts 25 d’agost, s’iniciaran les obres al carrer Sant Antoni Maria Claret. Es tallarà el trànsit al tram entre el carrer Indústria i el carrer Pare Clotet, a la sortida de l’estació d’autobusos. També es tallarà l’accés de vehicles al Sant Antoni Maria Claret des de la carretera de Santpedor. En aquest cas es preveu que les obres durin tres dies. L'accés i sortida dels guals situats en el tram d'obres es permetrà sempre que l'estat dels treballs ho permeti i fora de l'horari de treball.
Pel que fa al servei del bus urbà, quedarà anul·lada la parada Estació Bus – Pare Clotet, per on passen les línies L1 Balconada, L4 Font - Valldaura, L5 Sant Pau – Viladordis i L8 Perimetral – Estacions. Els busos s’aturaran a la carretera de Vic amb Pare Clotet. Pel que fa als vehicles que surtin de l’estació d’autobusos, ho hauran de fer pel túnel del carrer Indústria.
L’àrea de residus del carrer Sant Antoni Maria Claret 9 – 11 es traslladarà al mateix carrer, a l’altura del número 7, fora de la zona d'afectació de les obres.
Treballs a onze punts de la ciutat
Aquestes actuacions formen part de Pla de Millora de l'Espai Públic, que aquest 2026 compta amb la inversió més gran dels darrers anys. En concret, el govern municipal ha afegit un milió d'euros més al pla anual, que arriba als 2,5 milions.
Els asfaltatges es faran en onze punts de la ciutat. Aquesta setmana ja s’han dut a terme les actuacions del carrer Carrió, carrer Canonge Muntanyà i plaça Cots. També aquesta setmana s’ha iniciat l’actuació al carrer Divina Pastora, que és previst que acabi dilluns.
Un cop engegats els treballs a Francesc Moragas i Sant Antoni Maria Claret, s’intervindrà als carrers Joan Fuster, Josep Guitart, Gaudí, Trieta i Dibuixant Vilanova.
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