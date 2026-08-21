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Les visites a la Manresa Desconeguda obren inscripcions dilluns

La proposta d’enguany és conèixer el convent de les caputxines, ara municipal, i la fàbrica dels Panyos

Claustre del convent de ls caputxines que es podrà visitar

Claustre del convent de ls caputxines que es podrà visitar / ARXIUAXEL CASAS

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J.M.G./REGIÓ7

Manresa

Dilluns vinent s’obriran les inscripcions per poder participar en una de les activitats més consolidades de la Festa Major de Manresa: les visites a la Manresa Desconeguda. La proposta d’enguany és poder conèixer el convent de les caputxines del carrer Talamanca, que recentment ha adquirit l’Ajuntament de Manresa, i la fàbrica dels Panyos, un element patrimonial únic que ha complert 200 anys i que és testimoni de l’inici de la revolució industrial a Manresa i Catalunya.

El dijous 27 d’agost a la tarda, de les 5 a les 8, es podrà visitar el convent de les caputxines. Es farà un recorregut pel claustre i els seus diferents espais que fins fa poc encara acollia religioses de l’orde fundat per la manresana Àngela Serafina.

‘Reportatge revista convent monges caputxines del carrer Talamanca de Manresa’. Reportatge revista convent monges caputxines del carrer Talamanca de Manresa

Claustre del convent de les caputxines de Manresa / ARXIU/MARTA PICH

També s’explicarà la destrucció que va patir durant la Setmana Tràgica del 1909, i la Guerra Civil. La visita s’iniciarà a l’entrada del convent, al carrer Talamanca, i durarà una hora.

Dinamitzar el barri

En declaracions a Regió7, l’alcalde de Manresa, Marc Aloy, ha destacat que en el pas del convent a mans municipals «ha estat una solució compartida per tots els grups municipals i ha donat resposta al desig de les caputxines que quedés per a la ciutat». «Ara», ha continuat dient, «hem de pensar què hi farem. Volem que dinamitzi el bari i que sigui un generador d’oportunitats».

L’endemà divendres la Manresa Desconeguda es traslladarà a la fàbrica dels Panyos. També de 5 a 8. Es podrà fer un recorregut per l’exterior de l’edifici. No es podrà entrar a l’interior atès que s’han de fer obres de rehabilitació de la coberta. Per aquest motiu també s’ha preparat una visita virtual que inclourà projeccions de vídeo.

Visita guiada a la Fàbrica dels Panyos. Visita guiada a la Fàbrica dels Panyos

Fàbrica dels Panyos, un element patrimonial únic / ARXIU/MIREIA ARSO

En aquest cas el punt de trobada serà el Pont Nou. La visita durarà una hora i mitja i es recomana portar calçat còmode, aigua, protecció solar i repel·lent de mosquits perquè part de la visita transcórrer vora el riu. Els Panyos és de les poques fàbriques que queden dempeus que utilitzava el riu per generar energia.

Activitats gratuïtes amb reserva prèvia

Totes dues activitats són gratuïtes, però requereixen reserva prèvia obligatòria. El període d’inscripcions començarà el dilluns 24 d’agost a les 10 del matí i es tancarà quan s’exhaureixin les places. Les inscripcions es poden fer a través de la pàgina web manresaturisme.cat o presencialment a l’Oficina de Turisme de Manresa, a la plaça Major, que és oberta de dilluns a dijous de 10 a 3 de la tarda, i divendres de 10 a 3 i de 5 a 7 de la tarda.

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Les visites a la Manresa Desconeguda són organitzades per l’Ajuntament de Manresa, amb la col·laboració del Centre d’Estudis del Bages, Manresana d’Actius Turístics, Museus i Fires i el Museu de l’Aigua i el Tèxtil – Fundació Parc de la Sèquia.

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