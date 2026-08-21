Xàldiga aposta per recuperar el Correaigua de la Festa Major de Manresa amb un format diferent
L’Ajuntament estén la mà a l’entitat per treballar conjuntament en una alternativa per a un acte que, tal com es feia, considera «del tot inviable»
Els responsables hi coincideixen, alhora que fan notar que «es troba a faltar»
Unes 3.000 persones van participar en el darrer Correaigua que es va celebrar dins dels actes de la Festa Major de Manresa. Va ser el 2019 i, tal com es va informar aleshores, es van utilitzar uns 50.000 litres d’aigua, una quantitat que, avui en dia, passats vuit anys, és molt probable que la majoria de la ciutadania consideri un malbaratament exagerat i gratuït. Per dimensionar-lo, correspon al consum d’uns 485 habitants durant tot un dia (segons dades d’Aigües de Manresa del consum domèstic mitjà el 2025). Entremig, hi va haver la pandèmia, que el 2020 va obligar a fer una festa major diferent en la qual es va haver de prescindir de molts actes, entre els quals el Correaigua, i la sequera, que va fer que, superada la pandèmia, la cercavila remullada pel Centre Històric ja no es recuperés per motius obvis.
Xàldiga Taller de Festes, l’entitat responsable d’aquesta proposta, que s’encarregava d’obrir el programa festiu, no hi vol renunciar definitivament. Tal com explica Pilar Egea, presidenta de l’entitat des de fa sis anys, i corrobora Albert Maestro, cap del Correfoc d’aquest 2026, que també organitza Xàldiga i que és el que tanca la festa gran substituint l’aigua per foc, és un acte que «es troba a faltar» i que l’entitat voldria recuperar més d’hora que tard.
Egea té molt clar que cal trobar l’equilibri entre «no haver d’estar mirant el cel constantment», en el sentit de no haver de dependre de si ha plogut o no per fer l’activitat, i aspirar a recuperar el Correaigua tal com es va celebrar durant els 31 anys que va tenir protagonisme en la festa major perquè no seria «realista», tenint en compte la situació actual, en què l’aigua ha esdevingut i esdevindrà cada vegada un bé més preuat, i escàs.
Explica que «és un tema que s’està treballant amb l’Ajuntament» amb la idea de «trobar una fórmula coherent». Posa com a exemple, tot i que no és cap proposta en ferm que s’hagi posat damunt la taula, la possibilitat de fer només una plaça. El que té clar és que el Correaigua tal com es feia ja no té sentit, oi més tenint en compte que, per un tema de seguretat, s’ha de fer amb aigua potable.
Demanat sobre aquest assumpte, l’Ajuntament ha manifestat que «volem reiterar la postura que hem mantingut i comunicat de forma transparent durant els darrers anys: tornar al format tradicional del Correaigua és del tot inviable. El context actual d’emergència climàtica ens impedeix avalar un acte que suposa el llançament de prop de 80.000 litres d’aigua en una sola tarda. El govern està fermament compromès amb la sostenibilitat, l’adaptació al canvi climàtic i la gestió responsable dels recursos naturals». Cal dir que, a banda dels litres llançats a la gent, una vegada acabat el Correaigua, també es gasta aigua per netejar els carrers bruts pel fang i el confetti, entre altres, utilitzats durant el recorregut, si bé en aquest cas ja no és aigua potable.
De moment, sense proposta
L’Ajuntament afegeix que mai ha tancat la porta «a recuperar aquest acte festiu, però adaptat a la realitat del segle XXI, amb un plantejament redefinit i amb propostes i activitats lúdiques que no impliquin llençar aigua de xarxa i que basin el seu funcionament en la reutilització. Fins ara, l’entitat organitzadora no ha fet arribar formalment cap proposta en aquesta línia, però la Regidoria de Cultura i Llengua continua amb la mà estesa per asseure’ns, escoltar i treballar conjuntament en una alternativa que faci compatible la celebració de la festa amb el respecte pel medi ambient».
Subscriu-te per seguir llegint
- Moren en un accident de trànsit Mathilde Favier, directora de relacions públiques de Dior, i el seu marit, el productor de cinema Nicolas Altmayer
- El ‘gap year’ guanya terreny a Espanya: per què cada vegada més joves paren un any abans de la universitat
- Guardiola, entre l’obsessió, l’exigència i l’afecte: «Nois, us vull confessar una cosa... Estic divorciat de la dona més bonica del planeta»
- Pablo, cambrer espanyol que viu en una autocaravana a Suïssa: «El primer que faig quan em llevo és saludar la meva Bellota»
- La Policia Nacional rescata un nadó tancat en un cotxe a 40 graus a Sevilla
- El poble natal de Pep Guardiola és també una escapada perfecta a Catalunya: patrimoni medieval, natura i gastronomia local
- Detinguda una dona a Manresa per provocar tres incendis de contenidor aquest dimecres a la matinada
- Els experts avisen sobre l’aire condicionat: el consell clau perquè refredi més i gasti menys