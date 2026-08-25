Afectacions viàries al Centre Històric per actes de la Festa Major de Manresa, aquest dimecres
La mobilitat de vehicles quedarà alterada des de les 7 de la tarda fins a les 12 de la nit
Regió7
El Centre Històric acollirà aquest dimecres, 26 d'agost, diverses activitats de la Festa Major de Manresa, entre les quals el Tap'Antic. A partir de les 7 de la tarda es tallarà el trànsit de vehicles al carrer de Sobrerroca a l'altura del carrer del Joc de la Pilota.
Els vehicles que circulin pel carrer de Sant Andreu es desviaran pel carrer del Joc de la Pilota (sentit de circulació invertit), hauran de girar pel carrer de la Dama i dirigir-se cap al carrer de Llussà per accedir al carrer de Puigterrà de Dalt. El carrer dels Infants, tram plaça d'Europa, també quedarà tallat des de la plaça dels Infants.
Pel que fa al servei de bus urbà, s'anul·larà la parada 'Ajuntament' de la línia L11 Centre Històric. Les afectacions del servei es poden consultar a través de l'APP i de la web de Bus Manresa i al telèfon 93 875 71 50.
- Mor Toni Gallardo, bateria de Sant Joan de Vilatorrada i professor a l'escola de música a Sallent
- Mor el pilot Jesús López després d’un accident a la Pujada a Taboadela, a Ourense
- La Vuelta aparta la creadora de contingut de Sant Fruitós Erola Jons dels ciclistes després de la polèmica del primer dia
- Polèmica a la Vuelta a Espanya per la intervenció de la influenciadora Erola Jons, de Sant Fruitós de Bages
- Un Barça més berguedà que mai: el triplet de Berga al FC Barcelona
- Aurelio Rojas, cardiòleg: 'Si tens palpitacions o taquicàrdia, has de prendre aquests tres aliments
- Les «staycations», o com passar les vacances a la teva ciutat: «Me’n vaig a un hotel amb piscina i aire condicionat, i ni tan malament»
- Ramón Vallés (60 anys), pilot d’avió d'Igualada: «Quan una persona porta 20 hores treballant no pot oferir la mateixa qualitat que oferia a la primera hora»