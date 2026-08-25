Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Seccions

És notícia
Tempesta a la CerdanyaLa VueltaErola JonsColònia de ratesVerema al BagesMarc Bernal
instagramlinkedin

Afectacions viàries al Centre Històric per actes de la Festa Major de Manresa, aquest dimecres

La mobilitat de vehicles quedarà alterada des de les 7 de la tarda fins a les 12 de la nit

Cua per gaudir d'una de les tapes del Tap'Antic en l'edició de l'any passat

Cua per gaudir d'una de les tapes del Tap'Antic en l'edició de l'any passat / Arxiu/Oscar Bayona

Ja ens segueixes?Marca'ns com a mitjà preferit
Afegeix-nos a Google

Regió7

Manresa

El Centre Històric acollirà aquest dimecres, 26 d'agost, diverses activitats de la Festa Major de Manresa, entre les quals el Tap'Antic. A partir de les 7 de la tarda es tallarà el trànsit de vehicles al carrer de Sobrerroca a l'altura del carrer del Joc de la Pilota.

Els vehicles que circulin pel carrer de Sant Andreu es desviaran pel carrer del Joc de la Pilota (sentit de circulació invertit), hauran de girar pel carrer de la Dama i dirigir-se cap al carrer de Llussà per accedir al carrer de Puigterrà de Dalt. El carrer dels Infants, tram plaça d'Europa, també quedarà tallat des de la plaça dels Infants.

Notícies relacionades

Pel que fa al servei de bus urbà, s'anul·larà la parada 'Ajuntament' de la línia L11 Centre Històric. Les afectacions del servei es poden consultar a través de l'APP i de la web de Bus Manresa i al telèfon 93 875 71 50.

TEMES

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Mor Toni Gallardo, bateria de Sant Joan de Vilatorrada i professor a l'escola de música a Sallent
  2. Mor el pilot Jesús López després d’un accident a la Pujada a Taboadela, a Ourense
  3. La Vuelta aparta la creadora de contingut de Sant Fruitós Erola Jons dels ciclistes després de la polèmica del primer dia
  4. Polèmica a la Vuelta a Espanya per la intervenció de la influenciadora Erola Jons, de Sant Fruitós de Bages
  5. Un Barça més berguedà que mai: el triplet de Berga al FC Barcelona
  6. Aurelio Rojas, cardiòleg: 'Si tens palpitacions o taquicàrdia, has de prendre aquests tres aliments
  7. Les «staycations», o com passar les vacances a la teva ciutat: «Me’n vaig a un hotel amb piscina i aire condicionat, i ni tan malament»
  8. Ramón Vallés (60 anys), pilot d’avió d'Igualada: «Quan una persona porta 20 hores treballant no pot oferir la mateixa qualitat que oferia a la primera hora»

Confinen els veïns de Torre Baró i Ciutat Meridiana per un incendi al nord de Collserola

Confinen els veïns de Torre Baró i Ciutat Meridiana per un incendi al nord de Collserola

Afectacions viàries al Centre Històric per actes de la Festa Major de Manresa, aquest dimecres

Afectacions viàries al Centre Històric per actes de la Festa Major de Manresa, aquest dimecres

En estat crític una mare i una filla pels aiguats de dissabte a Roda de Berà

En estat crític una mare i una filla pels aiguats de dissabte a Roda de Berà

Nou incendi a Collserola

“Només portem una mica d'alcohol”: enxampen un cotxe amb 407 ampolles a la duana de la Farga de Moles

“Només portem una mica d'alcohol”: enxampen un cotxe amb 407 ampolles a la duana de la Farga de Moles

Livakovic arriba a Barcelona per firmar fins al 2030: fill de polític, especialista en penals i admirador de Casillas i Buffon

Livakovic arriba a Barcelona per firmar fins al 2030: fill de polític, especialista en penals i admirador de Casillas i Buffon

North West, estrella als 13 anys: la filla de Kim Kardashian i Kanye West també somia servir cafès a Starbucks

North West, estrella als 13 anys: la filla de Kim Kardashian i Kanye West també somia servir cafès a Starbucks

La petita papereria de Barcelona que és un fenomen de masses: aquí es venen les exclusives agendes Hobonichi

La petita papereria de Barcelona que és un fenomen de masses: aquí es venen les exclusives agendes Hobonichi
Tracking Pixel Contents