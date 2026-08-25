El bus urbà de Manresa allarga el servei i serà gratuït les nits de festa major
Hi haurà un autobús llançadora cada 15 minuts del centre al parc de l’Agulla el dia del castell de focs
REGIÓ7
El transport públic de Manresa es reforçarà els dies de festa major. S’ampliarà l’horari i a més a més, entre els dies 28 i el 31 d’agost, el bus urbà serà gratuït des de 2/4 de 10 del vespre fins a les 4 de la matinada.
Els dies 28 i 29 d’agost, la línia L5, la de Sant Pau-Dolors-Viladordis, ampliarà l'horari de les 10 del vespre fins a les 4 de la matinada, i els dies 30 i 31 d’agost, estarà en servei de les 8 del vespre a les 4 de la matinada.
Els dies 28 a 31 d'agost les línies L9 i L10, nocturn de La Balconada i La Parada, funcionaran de 2/4 de 10 a les 4, i l’autobús del Xup ampliarà l'horari de les 11 del vespre fins, també, les 4 de la matinada.
El dia 31, línia L7, la dels festius de La Parada, farà el darrer viatge al parc de l'Agulla a les 17.19, ja que a partir d'aquesta hora es talla l'accés de vehicles al parc amb motiu del castell de focs.
Servei especial al castell de focs
Amb motiu del castell de focs al parc de l’Agulla, el diumenge 30 d’agost a la tarda s’habilitarà un bus llançadora especial amb una freqüència de pas de 15 minuts. De les 17.35 fins a les 21.35 h sortirà un autobús cada 15 minuts des de la nova parada de Guimerà fins al Parc de l’Agulla. Pararà a: Guimerà, Bruc, Pompeu Fabra, Dibuixant Joan Vilanova, Miralpeix i Parc de l’Agulla.
De les 17.50 a les 21.35 h sortirà un autobús cada 15 minuts per fer el recorregut de tornada, amb les següents parades: Parc de l’Agulla, avinguda Universitària, Centre Hospitalari, Poble Nou, plaça Espanya i Guimerà.
Per tornar després del Castell de focs, caldrà dirigir-se a les parades de la línia L9-L10 Pau Casals o alcalde Prunés, al sector de La Parada.
Segons l’Ajuntament de Manresa, amb aquesta iniciativa es vol promoure l’ús del transport públic els dies de festa major, facilitar la mobilitat dels ciutadans i evitar desplaçar-se amb vehicle propi.
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