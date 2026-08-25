Caminades saludables a Manresa per reprendre la rutina amb energia aquest setembre
El CAP i l’Associació de Veïns de la Sagrada Família han programat una trentena de rutes per descobrir entorns del Bages, Solsonès i fins i tot de la Garrotxa
Regió7
Per reprendre la rutina de forma activa i en contacte amb la natura, el CAP i l’Associació de Veïns de la Sagrada Família de Manresa han programat un nou cicle de caminades saludables per a aquest mes de setembre. S’han organitzat un total de 36 rutes de diferents nivells de dificultat.
De les classificades com a caminades curtes, n’hi ha una dotzena. Les rutes recorreran diferents entorns de Manresa i voltants, com ara el parc de l’Agulla, el bosc de les Marcetes de Viladordis, l’ermita del Sant Crist del Guix o bé el mirador de Sant Fruitós. Les sortides tenen una llargada de 5 a 8 quilòmetres i es poden fer en un temps aproximat d’una hora i 20 minuts a quasi tres hores.
De rutes mitjanes, se n’han programat nou. En tots els casos, es recorreran uns deu quilòmetres. Entre les cites programades destaca la caminada pel cingle de la Roca Tinyosa, pel turó de les Fades, una volta al Poal i Sant Iscle o bé pel gorg de les Escaletes.
Les llargues, que oscil·len entre els 8 quilòmetres i mig i els 18, tenen una durada aproximada d’entre tres i quatre hores. En aquest cas, es faran sortides més lluny, fins i tot fora del Bages. El divendres 18, per exemple, es farà una excursió per la Ribera Salada, el pont d’Ingla i el pont del Clop, al Solsonès; i el dimarts 25, els caminants es desplaçaran fins a Olot per fer una ruta per la fageda d’en Jordà i la font Moixina.
Per a les sortides en què es necessari desplaçar-se en cotxe, l’horari de sortida serà a les 7 h del matí al terraplè de davant del mercat de la Sagrada Família. Per col·laborar amb les despeses de la gasolina l’organització assegura que es es comptaran els quilòmetres de cada recorregut i es dividiran les despeses entre els participants.
Sense desplaçament, l’horari de sortida també serà a les set hores, però de davant del CAP del barri.
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