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El custodi de la capella dels Dolors de Manresa informa que l'estan reparant

El cap de setmana la van vandalitzar amb el trencament del vidre i del pany de la porta, i el seu responsable, que és un veí del barri, l'ha buidat, inclòs el quadre de la marededeu, per poder-la arreglar

Estat actual de la capella de Nostra Senyora dels Dolors de Manresa fins que la reparin

Estat actual de la capella de Nostra Senyora dels Dolors de Manresa fins que la reparin / Arxiu particular

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Gemma Camps

Gemma Camps

Manresa

El cap de setmana la capella de Nostra Senyora dels Dolors, al carrer de l'Arquitecte Montagut de Manresa, va ser novament vandalitzada. Si fa o no fa com va passar fa dos anys, algú que va veure que a l'interior hi havia deu euros va forçar el pany i va trencar el vidre per agafar-los. És habitual, abans molt més que ara, que la gent hi deixi diners com a ofrena.

Regió7 va informar aquest dilluns que, actualment, després d'aquest nou acte vandàlic, a la capelleta, que és a tocar del Pont de Ferro, ja no hi queda res, ni la porta, ni el vidre ni el quadre de la Nostra Senyora dels Dolors.

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Un veí que té claus de la capella i que s'encarrega de custodiar-la i de fer-ne el manteniment ha aclarit aquest dimarts al matí que la capella és buida perquè l'estan reparant i que el quadre que hi ha a dins el té guardat ell fins que arreglin el vidre d'una de les portes que hi ha i el pany de l'altra porta. Justament enguany fa 140 anys que es va bastir aquest petit altar.

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