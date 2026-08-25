Una discussió entre usuaris i personal de seguretat d'una discoteca de Manresa acaba amb una persona ingressada
El conflicte va començar al local, que es troba al sector dels Trullols, però l'agressió més violenta va tenir lloc uns 300 metres més lluny, a l'altura del McDonald's
El ferit, un dels assistents que havia anat al local amb uns amics, va haver de ser ingressat a l'hospital Sant Joan de Déu inconscient i amb diversos cops a les costelles i al rostre
Regió7
Un enfrontament entre usuaris i membres del personal de seguretat d'una discoteca de Manresa del sector dels Trullols va acabar amb un dels involucrats inconscient i amb diversos cops a les costelles i al rostre. En conseqüència, el ferit (un dels assistents que havia anat al local amb alguns amics) va haver de ser traslladat i ingressat a l'hospital Sant Joan de Déu. A hores d'ara, ja se li ha donat l'alta, però encara s'està recuperant de les lesions.
Els fets van tenir lloc la nit del passat divendres 21 d'agost. De seguida, el cos de la Guàrdia Urbana va ser alertat per una possible baralla a la zona dels Trullols. Quan van arribar-hi, el conflicte ja havia acabat i els suposats agressors ja havien escapat, de manera que en aquells moments no es va poder fer cap detenció. Els agents, segons ha confirmat el cos a Regió7, van prendre declaració a la víctima i als seus acompanyants, però la investigació està pendent de ser iniciada a l'espera que es presenti una denúncia. Segons ha pogut saber aquest diari, la víctima la interposarà entre avui i demà.
Testimonis dels fets relaten que a la discoteca ja va haver-hi un primer conflicte entre els assistents i alguns membres del personal de seguretat. L'agressió més violenta, però, va tenir lloc a uns 300 metres del local, a l'altura del McDonald's.
Després de passar uns dies ingressat, l'home que va resultar ferit a causa de la presumpta agressió té la intenció de denunciar, així ho explica el seu cercle proper. Quan ho faci, els cossos policials iniciaran la pertinent investigació per esclarir els fets ocorreguts el passat divendres i identificar els culpables de l'agressió.
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