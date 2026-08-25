Festa Major de Manresa 2026: els plans més irresistibles (i deliciosos) per a aquest 26 d'agost
La festa gran de la capital del Bages treu les seves creacions gastronòmiques més irresistibles a relluir
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Regió7
Manresa
Sempre és un bon moment per gaudir d’una bona tapa. I aquest dimecres, el Centre Històric de Manresa acollirà un dels actes de la Festa Major en què aquestes delicioses combinacions seran les grans protagonistes. El 26 d’agost serà el dia del Tap’Antic, una jornada en què una vintena d’establiments trauran a lluir les seves creacions gastronòmiques més irresistibles.
Dimecres, 26 d’agost
- 19:00 – Ballada de sardanes (Plana de l’Om)
- 19:00 – Descoberta 35. “Una troballa singular: ritus de protecció” (Claustre del Museu de Manresa - Museu del Barroc de Catalunya)
- A partir de les 19:00 – Tap’Antic (Centre Històric de Manresa)
- 20:00 – Vi, música i patrimoni (Museu de l’Aigua i el Tèxtil)
- 20:00 – Zumba (Plaça Sant Domènec)
- 20:30 – Arriben els Gegants! (Inici a Casa Caritat)
- 21:00 – Assaig a la fresca (Plaça Major)
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