L'Ajuntament de Manresa diu que ha fet quatre desratitzacions al carrer de Sant Llàtzer i que aquest dimecres hi farà una cinquena
Els veïns van denunciar dilluns a Regió7 que fa mig any que hi ha presència de rates a la vora dels contenidors de residus
Ruben Costa
L'Ajuntament de Manresa farà aquest dimecres una actuació de desratització al carrer de Sant Llàtzer. Serà la cinquena actuació a la zona des del mes de juny. Els veïns, dilluns van fer pública la seva queixa, que va recollir Regió7.
Les mateixes fonts han informat que, cada vegada que s'ha rebut una queixa relacionada amb la presència de rosegadors, s'hi ha actuat i, posteriorment, s'ha informat a les persones afectades sobre el procediment seguit. Les actuacions no es limiten al control de les rates. L'Ajuntament també està revisant els solars de la zona per comprovar que es mantinguin desbrossats i nets, amb l'objectiu d'evitar espais que puguin afavorir la presència de rosegadors. I ha demanat als veïns que no deixin bosses amb menjar fora dels contenidors.
L'Ajuntament assegura que comparteix el descontentament per le persones que encara deixen bosses i altres residus fora dels contenidors, una minoria, especifica. Aquest mal hàbit, segons el govern municipal, perjudica la imatge de la ciutat i comporta un cost addicional per a la ciutadania i pot ser una font de rosegadors. En aquest sentit, recorda que ja s'han interposat una quarantena de multes per deixar deixalles fora dels contenidors. També assenyala que, quan es detecten abocaments, es fan neteges extraordinàries.
En l'actuació hi participaran els serveis municipals de Sanitat, Jardineria i Residus. Sanitat serà l'encarregada de dur a terme la desratització, Jardineria revisarà l'estat dels solars de la zona i Residus vetllarà perquè l'entorn dels contenidors es mantingui net i no s'acumulin deixalles fora dels espais habilitats.
La intervenció d'aquest dimecres s'emmarca, per tant, en les actuacions que l'Ajuntament diu que està duent a terme a la zona després de les queixes veïnals. Paral·lelament, el govern municipal defensa que manté una actuació contra l'incivisme i recorda que, recentment, s'ha aprovat una nova Ordenança de Residus, que endureix les sancions per aquestes pràctiques. El consistori també ha establert una taxa anual de 88,22 euros per a les persones que no facin ús de la targeta de residus.
Subscriu-te per seguir llegint
- Mor Toni Gallardo, bateria de Sant Joan de Vilatorrada i professor a l'escola de música a Sallent
- Mor el pilot Jesús López després d’un accident a la Pujada a Taboadela, a Ourense
- La Vuelta aparta la creadora de contingut de Sant Fruitós Erola Jons dels ciclistes després de la polèmica del primer dia
- Polèmica a la Vuelta a Espanya per la intervenció de la influenciadora Erola Jons, de Sant Fruitós de Bages
- Un Barça més berguedà que mai: el triplet de Berga al FC Barcelona
- Aurelio Rojas, cardiòleg: 'Si tens palpitacions o taquicàrdia, has de prendre aquests tres aliments
- Les «staycations», o com passar les vacances a la teva ciutat: «Me’n vaig a un hotel amb piscina i aire condicionat, i ni tan malament»
- Ramón Vallés (60 anys), pilot d’avió d'Igualada: «Quan una persona porta 20 hores treballant no pot oferir la mateixa qualitat que oferia a la primera hora»