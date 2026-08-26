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El bar Alzina de Manresa prepara 600 brioixos de steak tàrtar per al Tap’Antic

Vint-i-un locals participen aquest dimecres, a partir de les 7 de la tarda, en l'acte de la festa major, que ofereix tapes i beguda per 4 euros

Així preparen la tapa del Bar Alzina

Així preparen la tapa del Bar Alzina

Ruben Costa

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Ruben Costa

Manresa

El Centre Històric de Manresa acull aquest dimecres, a partir de les 7 de la tarda, una nova edició del Tap’Antic. Es tracta d'una proposta gastronòmica que convida a recórrer 21 bars i restaurants de la zona per degustar tapes acompanyades d’una beguda per 4 euros.

Entre les propostes d’aquesta edició hi ha la del bar Alzina, a la plaça Gispert, que oferirà un brioix farcit de steak tàrtar de vedella amb maionesa de soja i ceba fregida. El local preveu preparar-ne unes 600 racions, que suposa «un augment de cent racions respecte a les 500 que vam fer l’any passat», explica Júlia Olucha, la cuinera del local. El motiu és que la demanda va superar les previsions i van veure que en podrien haver venut més. L'equip de l'Alzina confirma que la franja de major afluència s’espera que sigui entre les 8 i 1/4 de 9 del vespre, moment en què els establiments participants concentren habitualment bona part de la demanda.

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La iniciativa permetrà tastar 21 propostes com una torrada d’hummus de pebrot del piquillo, un fricandó de cap de llom amb moixerons, una minihamburguesa de pollastre i formatge de cabra, yakisoba amb xiitakes, un còctel de gambes o un risotto de ceps, entre d’altres. Els organitzadors també indiquen que es poden consultar les opcions vegetarianes i sense gluten al perfil d’Instagram @lanticmanresa.

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