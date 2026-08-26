El bar Alzina de Manresa prepara 600 brioixos de steak tàrtar per al Tap’Antic
Vint-i-un locals participen aquest dimecres, a partir de les 7 de la tarda, en l'acte de la festa major, que ofereix tapes i beguda per 4 euros
Ruben Costa
El Centre Històric de Manresa acull aquest dimecres, a partir de les 7 de la tarda, una nova edició del Tap’Antic. Es tracta d'una proposta gastronòmica que convida a recórrer 21 bars i restaurants de la zona per degustar tapes acompanyades d’una beguda per 4 euros.
Entre les propostes d’aquesta edició hi ha la del bar Alzina, a la plaça Gispert, que oferirà un brioix farcit de steak tàrtar de vedella amb maionesa de soja i ceba fregida. El local preveu preparar-ne unes 600 racions, que suposa «un augment de cent racions respecte a les 500 que vam fer l’any passat», explica Júlia Olucha, la cuinera del local. El motiu és que la demanda va superar les previsions i van veure que en podrien haver venut més. L'equip de l'Alzina confirma que la franja de major afluència s’espera que sigui entre les 8 i 1/4 de 9 del vespre, moment en què els establiments participants concentren habitualment bona part de la demanda.
La iniciativa permetrà tastar 21 propostes com una torrada d’hummus de pebrot del piquillo, un fricandó de cap de llom amb moixerons, una minihamburguesa de pollastre i formatge de cabra, yakisoba amb xiitakes, un còctel de gambes o un risotto de ceps, entre d’altres. Els organitzadors també indiquen que es poden consultar les opcions vegetarianes i sense gluten al perfil d’Instagram @lanticmanresa.
Subscriu-te per seguir llegint
- Una discussió entre usuaris i personal de seguretat d'una discoteca de Manresa acaba amb una persona ingressada
- D'urgències ambulatòries a Barcelona: 'No volia anar al CAP perquè trigaria dies; aquí l'atenció és molt més ràpida
- Martí Boada, naturalista: 'L'administració està a favor del llop, jo vull un territori humanament viu
- Renfe busca treballadors amb Batxillerat: publica 175 noves places per a aquest lloc de treball
- Necrològiques del 25 d'agost de 2026
- La Vuelta aparta la creadora de contingut de Sant Fruitós Erola Jons dels ciclistes després de la polèmica del primer dia
- Majors de 65 anys de la Cerdanya: quatre mil euros per adaptar l’habitatge a les noves necessitats
- Eulàlia Massana, geòloga i paleosismòloga de la Universitat de Barcelona: «A Granada sembla que un terràtremol està empenyent els altres»