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Descobreix les 21 tapes que s'oferiran al Tap'Antic 2026

La festa gastronòmica de la capital del Bages se celebra aquest dimecres 26 d'agost pels bars i restaurants del nucli antic

Una tapa de l'edició anterior del Tap'Antic de Manresa

Una tapa de l'edició anterior del Tap'Antic de Manresa / Arxiu / Oscar Bayona

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Regió7

Manresa

Brioxos, gambes arrebossades o un platet de yakisoba. Són tres de les 21 propostes gastronòmiques que els bars i restaurants del Centre Històric de Manresa oferiran aquest dimecres en una nova edició de la festa de les tapes manresanes, que serveix d'aperitiu per a la Festa Major.

La ruta de tapes s'encentarà a partir de les 19 hores. Una oportunitat única per descobrir les propostes creatives dels locals de restauració de la ciutat, que oferiran una tapa i beguda per només 4 euros. A continuació, llistem els 21 platets que es podran degustar durant l'acte:

Els 21 locals participants i la seva tapa

9 CARAQUES:

C. de les Piques, 17

Gambes arrebossades amb panko breadcrumbs i amb salsa de xili dolç

AY CARAMBA LOUNGE:

C. de Vilanova, 14

Picada de tonyina a l’estil caribeny

EL GRANIER:

C. Sobrerroca, 14

Brioix amb truita de patata, ceba confitada i tòfona

9 JUTJAT:

C. Arbonès, 26

Mandonguilles amb sípia i tinta

CAU DE L'ATENEU:

C. de les Piques, 1

Mollete de galta guisada amb ceba confitada al vi ranci

EL PARDAL:

C. de Vilanova, 28

Cruixent de carxofa amb romesco

A L'OMBRA:

C. de Sant Miquel, 33

Entrepà de calamars amb maionesa d’all i llima

DO UT DES:

Pl. Major, 19

Coca de ricotta afruitada amb toc agredolç

EL VERMELL:

C. de les Piques, 3

Cruixent de gamba amb arròs negre i allioli suau

ALZINA:

Pl. Gispert, 3

Brioix farcit de steak tàrtar amb maionesa de soja i ceba fregida

EL GARITU:

Pl. Infants, 16

Brioix de pulled pork amb ceba confitada i maio de kimchi

L'ÀNIMA:

C. de Sant Miquel, 24

Encenall ibèric amb formatge cremós

LA CASA DELS PERNILS:

Baixada de la Seu, 6

Panet de pernil i formatge amb melmelada de tomàquet

LAIDA RESTAURANT:

C. Sabateria, 4

Risotto de ceps

TONI'S:

Pl. Major, 16

Torrada d’hummus de pebrot del piquillo

LA MONTSERRATINA:

Muralla del Carme, 11

Minihamburguesa de pollastre i formatge de cabra arrebossats

LLUNÀTICS:

C. de les Beates, 3

Yakisoba amb xiitakes, ou i verduretes

VERMUTERIA SANTA RITA:

C. del Cap del Rec, 20

Free Can Do! Fricandó de cap de llom amb moixerons a estil Agustí amb ceba confitada i maionesa de fricandó

LAS VEGAS:

C. del Born, 28

Tapa 70è aniversari: còctel de gambes

PORTA FERRO:

C. de Sant Miquel, 2

Tinga de pollastre esmicolat amb ceba caramel·litzada i salsa de xili dolç

VOCI:

Pl. de Sant Ignasi Malalt, 1

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