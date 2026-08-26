Descobreix les 21 tapes que s'oferiran al Tap'Antic 2026
La festa gastronòmica de la capital del Bages se celebra aquest dimecres 26 d'agost pels bars i restaurants del nucli antic
Regió7
Brioxos, gambes arrebossades o un platet de yakisoba. Són tres de les 21 propostes gastronòmiques que els bars i restaurants del Centre Històric de Manresa oferiran aquest dimecres en una nova edició de la festa de les tapes manresanes, que serveix d'aperitiu per a la Festa Major.
La ruta de tapes s'encentarà a partir de les 19 hores. Una oportunitat única per descobrir les propostes creatives dels locals de restauració de la ciutat, que oferiran una tapa i beguda per només 4 euros. A continuació, llistem els 21 platets que es podran degustar durant l'acte:
Els 21 locals participants i la seva tapa
9 CARAQUES:
C. de les Piques, 17
Gambes arrebossades amb panko breadcrumbs i amb salsa de xili dolç
AY CARAMBA LOUNGE:
C. de Vilanova, 14
Picada de tonyina a l’estil caribeny
EL GRANIER:
C. Sobrerroca, 14
Brioix amb truita de patata, ceba confitada i tòfona
9 JUTJAT:
C. Arbonès, 26
Mandonguilles amb sípia i tinta
CAU DE L'ATENEU:
C. de les Piques, 1
Mollete de galta guisada amb ceba confitada al vi ranci
EL PARDAL:
C. de Vilanova, 28
Cruixent de carxofa amb romesco
A L'OMBRA:
C. de Sant Miquel, 33
Entrepà de calamars amb maionesa d’all i llima
DO UT DES:
Pl. Major, 19
Coca de ricotta afruitada amb toc agredolç
EL VERMELL:
C. de les Piques, 3
Cruixent de gamba amb arròs negre i allioli suau
ALZINA:
Pl. Gispert, 3
Brioix farcit de steak tàrtar amb maionesa de soja i ceba fregida
EL GARITU:
Pl. Infants, 16
Brioix de pulled pork amb ceba confitada i maio de kimchi
L'ÀNIMA:
C. de Sant Miquel, 24
Encenall ibèric amb formatge cremós
LA CASA DELS PERNILS:
Baixada de la Seu, 6
Panet de pernil i formatge amb melmelada de tomàquet
LAIDA RESTAURANT:
C. Sabateria, 4
Risotto de ceps
TONI'S:
Pl. Major, 16
Torrada d’hummus de pebrot del piquillo
LA MONTSERRATINA:
Muralla del Carme, 11
Minihamburguesa de pollastre i formatge de cabra arrebossats
LLUNÀTICS:
C. de les Beates, 3
Yakisoba amb xiitakes, ou i verduretes
VERMUTERIA SANTA RITA:
C. del Cap del Rec, 20
Free Can Do! Fricandó de cap de llom amb moixerons a estil Agustí amb ceba confitada i maionesa de fricandó
LAS VEGAS:
C. del Born, 28
Tapa 70è aniversari: còctel de gambes
PORTA FERRO:
C. de Sant Miquel, 2
Tinga de pollastre esmicolat amb ceba caramel·litzada i salsa de xili dolç
VOCI:
Pl. de Sant Ignasi Malalt, 1
Serranito VOCI: entrepà de vedella, pebrot verd confitat, pernil i maionesa especial
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