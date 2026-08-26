Ecologistes en Acció presenta al·legacions contra el projecte de línia elèctrica de 110 kV a Manresa
L'entitat considera que la documentació ambiental i territorial presenta mancances i contradiccions que s'han de resoldre abans d’autoritzar la infraestructura, especialment pel que fa al riu Cardener, els hàbitats d'interès comunitari, la fauna protegida, les alternatives, els efectes acumulatius i la justificació del dimensionament
Regió7
La Federació d’Ecologistes en Acció de Catalunya ha presentat al·legacions en el tràmit d’informació pública del projecte de línia elèctrica de 110 kV a l’àmbit de Manresa, corresponent a l’anunci DOGC 2026_091293_N. L’entitat demana que el projecte no sigui autoritzat definitivament mentre no s’hagin completat l’avaluació ambiental preceptiva, els informes sectorials i la documentació necessària per valorar de manera completa els seus impactes, registrades amb el número 9015-2508854/2026.
Les al·legacions parteixen de la necessitat que una actuació d’aquesta dimensió i amb afectacions sobre sòl agrari, el corredor fluvial del Cardener, hàbitats d’interès comunitari, fauna protegida, vegetació, paisatge i patrimoni cultural disposi d’una justificació tècnica i ambiental completa abans de ser autoritzada.
Principals deficiències assenyalades
- La documentació reconeix que el projecte està sotmès a avaluació d’impacte ambiental simplificada, però Ecologistes en Acció reclama que l’òrgan ambiental valori expressament si, per la suma d’afeccions i efectes acumulatius, cal sotmetre’l a avaluació ordinària.
- L’anàlisi d’alternatives presenta una metodologia poc transparent i conté contradiccions internes, com la qualificació de “sense afecció” als senders malgrat que un altre document reconeix l’ocupació temporal del PR-C 130, Sender de Manresa.
- La necessitat i el dimensionament de la infraestructura no apareixen prou acreditats amb dades verificables sobre saturacions, càrregues actuals, evolució de la demanda i capacitat realment necessària. El projecte, a més, preveu dos circuits addicionals de reserva i es relaciona amb altres actuacions de xarxa i una futura connexió cap a Calders.
- L’entitat reclama una avaluació real dels efectes acumulatius i sinèrgics amb el projecte CX.03033, les cambres vinculades a un altre projecte, els circuits de reserva, la futura connexió amb Calders i altres infraestructures lineals existents o projectades al territori.
- La documentació reconeix una afectació directa sobre els hàbitats d’interès comunitari 3270 i 3280 en l’àmbit del Cardener. La perforació horitzontal dirigida pot reduir l’impacte sobre la llera, però no elimina les afectacions de plataformes, accessos, vegetació de ribera, moviments de terres o possibles incidències amb els fluids de perforació.
- També es demana una anàlisi específica sobre la llúdriga europea (Lutra lutra), la connectivitat ecològica i l’avifauna, ja que les prescripcions tècniques generals no substitueixen una caracterització de camp suficient dels sectors i espècies realment afectats.
- Les afectacions agràries s’han de concretar millor, especialment els accessos camp a través, la compactació i restitució dels sòls, els nous suports i la possible incidència sobre la Junta de Regs de la Séquia de Manresa.
- La prospecció arqueològica identifica tres elements etnològics pràcticament sobre el traçat, a distàncies de 0 a 0,5 metres, amb una afecció qualificada d’alta, fet que contradiu la formulació més genèrica del projecte d’actuació específica.
- L’estudi d’impacte i integració paisatgística conté incoherències que l’entitat considera especialment greus: el seu pressupost ambiental és de 1.443,44 euros i inclou referències a un “sistema d’emmagatzematge d’energia mitjançant bateries”, una “parcel·la d’actuació” i una plantació de fruiters, expressions que no corresponen al projecte de línia elèctrica analitzat.
- El projecte també preveu actuacions de tala, poda o desbrossament sota trams aeris, que Ecologistes en Acció demana cartografiar i minimitzar, tot prioritzant mesures selectives compatibles amb la seguretat de la línia davant eliminacions generalitzades de vegetació.
Peticions formulades
Ecologistes en Acció demana que no s’adopti cap autorització definitiva fins que es completi l’avaluació ambiental, es revisin les alternatives i la justificació tècnica del projecte, es delimitin i quantifiquin les afeccions ambientals i agràries i totes les mesures correctores, de restauració i seguiment quedin integrades al projecte executiu i al seu pressupost.
L’entitat sol·licita igualment informes específics dels òrgans competents en medi natural i biodiversitat, agricultura, patrimoni cultural, geologia i hidrogeologia, paisatge, i de l’Agència Catalana de l’Aigua i l’Ajuntament de Manresa, i demana que qualsevol informació ambiental nova o modificació substancial que resulti de la tramitació sigui sotmesa novament a participació abans de la resolució definitiva.
Josep Hurtado, advocat de la Federació d’Ecologistes en Acció de Catalunya declara: “Exigim que abans d’ocupar i transformar el territori es demostri que aquesta és la solució necessària, proporcionada i ambientalment menys lesiva. El Cardener, els hàbitats, la fauna protegida, els sòls agraris i el patrimoni no poden quedar subordinats a comprovacions que es facin quan les obres ja estiguin autoritzades. Animem a totes les persones a presentar al·legacions i oposar-se a aquest projecte, és un dret, però també és un deure de protegir el nostre territori”.
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