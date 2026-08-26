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La Festa Major de Manresa 2026, en directe
Segueix l'última hora de les novetats sobre la festa gran de la capital del Bages, que se celebra del 26 al 31 d'agost
Manresa celebra una nova edició de la Festa Major, que omple la ciutat d’activitats fins al dilluns 31 d'agost. Consulta aquí la programació completa de la FMM 2026, amb propostes per a tots els públics i gustos.
La festa dona el tret de sortida aquest dimecres amb el ja consolidat Tap’Antic i culminarà dilluns amb un dels actes més esperats de l’any: el Correfoc. Aquest cap de setmana, Manresa es vestirà de gala amb els concerts de Miki Núñez i Buhos al carrer Sallent, el nou espectacle de drons i el tradicional castell de focs al Parc de l’Agulla, a més d’una infinitat de propostes que ompliran la ciutat de festa i cultura. Dilluns, el Correfoc posarà la cirereta a una gran Festa Major.
Consulta a continuació tots els detalls i l'última hora sobre tots els actes de la Festa Major de Manresa 2026.
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