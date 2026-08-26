Festa Major de Manresa 2026: què fer aquest dijous 27 d'agost?
Visites, dansa popular i jazz amb tapes, entre les activitats que es faran avui a la capital del Bages
Regió7
Manresa viurà aquest dijous, 27 d’agost, una intensa jornada de Festa Major marcada per la cultura popular, la dansa d’arrel i un ampli ventall de propostes per a tots els públics. La jornada també permetrà descobrir alguns dels espais patrimonials menys coneguts de la ciutat, com el convent de les Caputxines, i culminarà amb propostes com El cor en dansa. 40 anys!, la projecció de films històrics de Manresa o la 29a edició del Vine a ballar.
A continuació, totes les propsostes de la jornada:
De 9 a 14 h i de 17 a 20.30 h · Vestíbul de l’Ajuntament
EXPOSICIÓ DE LA IMATGERIA (CONJUNT GEGANTER): Es podrà visitar fins al 29 d’agost, de 9 a 14 h i de 17 a 20.30 h.
10 h · Cripta de la Col·legiata Basílica de Santa Maria de la Seu
TRÍDUUM DE PREGÀRIA ALS COSSOS SANTS
De 10 a 12 h · Casa de la Culla
JARDÍ DE PAPALLONES: Per conèixer les papallones de la Culla i el paper que juguen en el medi ambient. Activitat gratuïta. Cal reservar plaça a parcdelasequia.cat.
De 17 a 20 h · Convent de les Caputxines
VISITES A LA MANRESA DESCONEGUDA: Visita al convent fundat el 1638, amb accés al claustre, els espais de treball i les habitacions que van ocupar les germanes fins fa uns mesos. També s’explicarà la destrucció que va patir l’edifici durant la Setmana Tràgica i la Guerra Civil. Durada aproximada d’una hora. Activitat gratuïta amb reserva prèvia imprescindible.
De 18 a 19.30 h · Placeta de la Mel
TALLERS DE DANSA I PORTES OBERTES AL CASAL CULTURAL DANSAIRES MANRESANS: Tallers relacionats amb el món dels esbarts i introducció a la dansa tradicional.
De 18 a 19.30 h · Plaça Major
TALLER DE CASTELLS
De 18 a 20 h · Pati de Casa Caritat
MIRAGEGANTS: Tallers relacionats amb el món geganter.
De 18 a 21 h · Plaça Fius i Palà
CONCURS DE PUZLES EN PARELLES: Inscripcions al local social dels Armats de Manresa. Preu: 16,50 euros per parella.
18 h · Parc de l’Agulla
ENTRENA DIFERENT: Homenatge a Txell Fusté Gamisans.
18.30 h · Inici a la plaça Neus Català i Pallejà
METAMORPHOSI: Espectacle itinerant de gran impacte visual que combina xanques, teatre i circ contemporani. El recorregut passarà per la plaça Neus Català i Pallejà, el primer tram del Passeig de Pere III, la plaça Sant Domènec, el carrer del Born, la Plana de l’Om, el carrer Nou i tornarà al primer tram del Passeig.
A partir de les 19 h · Pati del Kursaal
JAZZ I TAPES: Vesprada amb Take Five, cinc joves bagencs que versionaran grans èxits de la música i oferiran alguna sorpresa. Gastronomia a càrrec del Kursaal, La Pineda i El Globus. Preu: 18 euros, amb una copa de vi i tres tapes.
19 h · Jardins del Casino
FILOMENA: Grup de música per a públic familiar que combina animació, melodies i instruments tradicionals.
19 h · Sala d’actes del Centre Cultural el Casino
LLIURAMENT DE PREMIS DEL CONCURS DE FOTOGRAFIA FESTA MAJOR 2025
19.30 h · Espai 7 del Centre Cultural el Casino
INAUGURACIÓ I VEREDICTE DEL 96è CONCURS EXPOSICIÓ D’ARTISTES MANRESANS: Exposició de les obres presentades al concurs i lliurament de premis.
20 h · Sala Gran del Centre Cultural el Casino
INAUGURACIÓ DE L’EXPOSICIÓ «L’ESCRIPTURA EN EL RELAT ARTÍSTIC»: Mostra col·lectiva amb obres d’Anna Dot, Maria Jacarilla, Alicia Kopf, Almudena Llobera, Rita PuigSerra, Irene Solà i Laura Torres Bauzà. Comissariada per Mercè Alsina Jodar.
20 h · Basílica de Santa Maria de la Seu
II CICLE D’ORGUE MAGÍ PONTÍ:Jonatan Carbó Casanellas, a l’orgue, i Jordi Mestres Qué, a la gralla, ompliran les naus del temple amb una combinació instrumental sorprenent i festiva.
20.30 h · Plaça Sant Domènec
29a EDICIÓ DE «VINE A BALLAR»: Classe de merengue, batxata, cúmbia i mambo, entre altres ritmes, dirigida per Jesús Rubio Reche. La vetllada inclourà exhibicions i ball de Festa Major amb Raül.
21 h · Auditori Espai Plana de l’Om
UNA MANRESA DESCONEGUDA DE CINE: Projecció de films històrics inèdits o molt poc coneguts per redescobrir carrers, paisatges i fets de la Manresa de fa dècades. L’acte inclourà un vídeo amb una selecció dels millors continguts del portal Memoria.cat, de l’Associació Memòria i Història de Manresa, amb motiu del seu 20è aniversari.
21.30 h · Plaça Major
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