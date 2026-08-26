L'Edifici del Coneixement de Manresa ja treu el cap
Després de pràcticament 10 mesos d'obres, ja deixa entreveure la seva singularitat
L'equipament vol ser referent en recerca, investigació i docència en l'àmbit de la salut
Deu mesos després d’iniciar-se les obres, l’Edifici del Coneixement que s’està construint just davant de l’Hospital de Sant Joan de Déu de Manresa ja treu el cap de forma ostensible.
Es tracta d’un equipament impulsat per Althaia, la Fundació d’Estudis Superiors de Ciències de la Salut -titular de la Facultat de Medicina de la UVic-UCC- i la Fundació Universitària del Bages.
Acollirà els estudis de Medicina, noves propostes d’UManresa relacionades amb el món de la salut, i l’àrea de recerca d’Althaia. Tot plegat amb la voluntat de ser referent no tan sols a les comarques centrals sinó al conjunt del país.
L’octubre passat es va col·locar la primera pedra de l’edifici amb la voluntat de tenir-lo a punt en un any. Això vol dir a finals d’aquest 2026. La idea inicial és que l’estrenin els estudiants del grau en Medicina de la UVic-UCC.
Un edifici particular
Obra del despatx d’arquitectes PMMT, l’edifici ja s’insinua plenament, i comença a mostrar les seves peculiaritats. Està fet de materials sostenibles, serà un equipament esglaonat que ha aprofitat el desnivell del terreny, amb la qual cosa tot seran plantes baixes amb diferents accessos. També permetrà que es guanyi espai verd, ja que les terrasses de l’edifici estaran enjardinades amb la voluntat que es converteixin en un parc públic obert a tothom. Tots els espais tindran molta llum i s’ha garantit que no hi haurà problemes d’accés per aquelles persones amb problemes de mobilitat.
Mòduls prefabricats
La construcció de l’edifici ha avançat ràpidament perquè, entre altres coses, hi ha peces de l’estructura i de les façanes que s’han elaborat amb sistemes prefabricats en tallers especialitzats. S’han anat encaixant com un trencaclosques. Això també ha possibilitat ser més precisos amb els controls de qualitat, temps i els costos. L’obra és a càrrec de la manresana Cots i Claret.
La planta baixa de l’Edifici del Coneixement es destinarà a l’activitat docent, amb aules per a la formació universitària, una biblioteca, despatxos, sales de reunions i espais. És en aquest lloc que s’hi ubicarà la Unitat Docent Territorial de Manresa de la Facultat de Medicina de la UVic-UCC, actualment en uns espais del mateix l’Hospital Sant Joan de Déu que han quedat petits. El curs passat la Unitat Docent de la Facultat de Medicina a Althaia va tenir 150 estudiants.
El grau en Medicina es cursa els dos primers anys a Vic, i a partir de tercer, quan comencen les pràctiques, els futurs metges es divideixen entre Manresa i Vic. Tots aquests espais tenen llum natural propvinent de fora o bé del pati. En aquesta planta de l’Edifici del Coneixement també s’hi ubicaran aules i el laboratori de ciències bàsiques d’UManresa de la Fundació Universitària del Bages.
Àrea de recerca i investigació
La planta superior de l’equipament estarà dedicada a la investigació. És previst que s’hi traslladi la Unitat de Recerca de la Fundació Althaia. Donarà servei també al conjunt de la unitat territorial Manresa de l’Institut de Recerca i Innovació en Ciències de la Vida i de la Salut a la Catalunya Central (IRIS-CC). Aquesta planta comptarà amb tres àrees ben diferenciades: uns laboratoris de recerca clínica translacional que integra la recerca bàsica i la clínica, una zona de serveis generals i plataformes científiques, i l’àrea de suport i administració de recerca.
L’Edifici del Coneixement serà una realitat gràcies a l’aliança estratègica de les tres institucions del territori referents en els àmbits de l’assistència sanitària, la docència universitària i la investigació: són les esmentades Althaia, la Fundació d’Estudis Superiors de Ciències de la Salut i la FUB-UManresa. Té un pressupost de set milions d’euros.
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