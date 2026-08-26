Les màquines ja treballen en el reasfaltatge del carrer de Sant Antoni Maria Claret de Manresa
Els operaris han arrencat el paviment al tram entre Indústria i Pare Clotet i han començat a posar-ne de nou
Els treballs formen part del Pla de Millora de l'Espai Públic 2026 que, des del 17 d'agost, arribarà a onze vials
Per veure aquest vídeo, subscriu-te a Regio 7 o inicia sessió si ja ets subscriptorSubscriu-te
Ja ets premium? Inicia la teva sessió aquí
Les obres corresponents al Pla de Millora de l'Espai Públic van començar el passat 17 d'agost i arribaran a onze carrers de Manresa, on es fan obres de reasfaltatge. Enguany, el pla té un pressupost de 2,5 milions d’euros, la més important d'ençà que es va posar en marxa. Aquest dimecres, els operaris han començat a reasfaltar el carrer de Sant Antoni Maria Claret, que dimarts ja va quedar tallat, si bé hi havia alguns cotxes aparcats tot i els avisos penjats per les portes des de la setmana passada.
Per fer l'actuació s'ha tallat el tram entre el carrer de la Indústria i el carrer del Pare Clotet, a la sortida de l’estació d’autobusos (amb la cruïlla inclosa). També s'ha tallat l’accés de vehicles al Sant Antoni Maria Claret des de la carretera de Santpedor. Les obres tenen una durada prevista de 3 dies (2 dies de tall total i 1 dia d’afectacions puntals per treballs de pintura). L'accés i la sortida dels guals situats en el tram d'obres es permet sempre que l'estat dels treballs ho permeti i fora de l'horari de treball.
Pel que fa al servei del bus urbà, mentre duren les obres ha quedat anul·lada la parada Estació Bus-Pare Clotet, per on passen les línies L1 Balconada, L4 Font - Valldaura, L5 Sant Pau – Viladordis i L8 Perimetral-Estacions. La parada més propera és Carretera de Vic-Pare Clotet, que és a tocar. A banda, en el moment que els treballs afectin la cruïlla del Sant Antoni Maria Claret amb el Pare Clotet, es tancarà la sortida de vehicles de l'estació de busos cap a aquest vial i, per tant, els busos hauran de sortir de l'estació únicament per la sortida en direcció al túnel de la Indústria.
Pel que fa als contenidors, l’àrea de residus del carrer de Sant Antoni Maria Claret 9-11 s'ha traslladat al mateix carrer, a l'atura del número 7, fora de la zona d'afectació de les obres.
Aquest dijous, les obres de reasfaltament es traslladaran a la Balconada.
Subscriu-te per seguir llegint
- Una discussió entre usuaris i personal de seguretat d'una discoteca de Manresa acaba amb una persona ingressada
- D'urgències ambulatòries a Barcelona: 'No volia anar al CAP perquè trigaria dies; aquí l'atenció és molt més ràpida
- Martí Boada, naturalista: 'L'administració està a favor del llop, jo vull un territori humanament viu
- Renfe busca treballadors amb Batxillerat: publica 175 noves places per a aquest lloc de treball
- Necrològiques del 25 d'agost de 2026
- La Vuelta aparta la creadora de contingut de Sant Fruitós Erola Jons dels ciclistes després de la polèmica del primer dia
- Majors de 65 anys de la Cerdanya: quatre mil euros per adaptar l’habitatge a les noves necessitats
- Eulàlia Massana, geòloga i paleosismòloga de la Universitat de Barcelona: «A Granada sembla que un terràtremol està empenyent els altres»