Les obres de reasfaltament dels carrers de Manresa es traslladen aquest dijous a La Balconada
Es millorarà el paviment del carrer Josep Guitart
REGIÓ7
A partir d’aquest dijous les millores de pavimentació als carrers de Manresa es duran a terme al carrer Josep Guitart del barri de La Balconada, on les obres es faran per trams. El primer tram que s’asfaltarà serà el comprès entre el carrer Oleguer Miró i el número 5 del mateix carrer Josep Guitart, i el segon serà entre el número 5 i la carretera del Pont de Vilomara.
Les obres en el primer tram seran les que començaran aquest dijous. Estarà tallat al trànsit, es prohibirà l’estacionament al tram afectat i també als espais d’aparcament públic amb accessos des d’aquesta zona. Els vehicles podran accedir als guals sempre que l’estat de les obres ho permetin i fora de l’horari dels treballs.
També es traslladarà l’àrea de recollida de residus propera al número 1 del carrer Josep Guitart.
Pel que fa al servei de bus urbà, mentre durin les obres quedaran anul·lades les parades de l’escola Serra i Hunter, Balconada i Oleguer Miró. Afectarà les línies L1 de La Balconada, L7 Festiu i L10 Nocturn. Les parades més properes són les de Cal Gravat i Hospital Sant Joan de Déu.
És previst que les obres durin quatre dies. Tres de tall total i un d’afectacions puntuals per treballs de pintura.
Segon tram del carrer
Un cop finalitzada l’actuació en aquest tram, les obres es traslladaran al segon tram ja esmentat, fins a la carretera del Pont de Vilomara. Serà a partir del 4 de setembre i fins al dimecres dia 9. Com en el cas anterior, aquest tram quedarà totalment tallat al trànsit, s’hi prohibirà estacionar i tampoc es podrà accedir a les zones d’aparcament amb accessos des d’aquest tram.
Mentre durin els treballs es traslladaran les dues àrees de residus properes als números 9 i 14 del carrer Josep Guitart.
Pel que al servei de bus, hi haurà les mateixes afectacions que en les obres del primer tram amb l’anul·lació de les parades Escola Serra i Hunter, Balconada i Oleguer Miró.
Treballs en onze carrers
L’actuació forma part del Pla de Millora de l’Espai Públic que aquest 2026 compta amb una inversió de 2,5 milions d’euros, un més del que era habitual els darrers anys. En total, els asfaltatges es faran en onze punts de la ciutat. Al llarg d’aquest agost ja s’han realitzat les actuacions del carrer Carrió, Canonge Muntanyà, Divina Pastora i plaça Cots.
Aquesta setmana també s’estan portant a terme els treballs als carrers Francesc Moragas i Sant Antoni Maria Claret. Les pròximes actuacions es duran a terme al carrer Joan Fuster, Gaudí, Trieta i Dibuixant Vilanova.
Subscriu-te per seguir llegint
- Una discussió entre usuaris i personal de seguretat d'una discoteca de Manresa acaba amb una persona ingressada
- D'urgències ambulatòries a Barcelona: 'No volia anar al CAP perquè trigaria dies; aquí l'atenció és molt més ràpida
- Martí Boada, naturalista: 'L'administració està a favor del llop, jo vull un territori humanament viu
- Renfe busca treballadors amb Batxillerat: publica 175 noves places per a aquest lloc de treball
- Necrològiques del 25 d'agost de 2026
- La Vuelta aparta la creadora de contingut de Sant Fruitós Erola Jons dels ciclistes després de la polèmica del primer dia
- Majors de 65 anys de la Cerdanya: quatre mil euros per adaptar l’habitatge a les noves necessitats
- Eulàlia Massana, geòloga i paleosismòloga de la Universitat de Barcelona: «A Granada sembla que un terràtremol està empenyent els altres»