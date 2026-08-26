Una parada amb vistes: les cigonyes s’instal·len a la Font dels Capellans
En plena migració, un estol reposa aquest dimecres en els edificis més alts de Manresa
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A l’agost, la majoria d’espècies ja han criat i algunes han començat la migració, com en el cas de les cigonyes. Des d’aquest dimarts, un estol amb més d'un centenar d’aquests animals reposa a la zona de la Font dels Capellans. El grup ha triat indrets amb vistes privilegiades per fer-hi parada: algunes torres elèctriques i també els terrats de diverses torres de la Font. El fet d’haver escollit els edificis més alts de la ciutat les ha fet fàcilment observables des de diversos punts i ha deixat una imatge d’albada de postal.
El grup va arribar dimarts al vespre i encara hi era aquest dimecres a 2/4 de 8 del matí.
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