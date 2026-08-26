La Setmana de Jocs al Carrer reivindica el joc com a eina d’educació, convivència i cohesió
De l’1 al 5 de setembre, carrers i places del centre històric de Manresa s’ompliran de propostes per jugar
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Els carrers i places del centre històric de Manresa s’ompliran de jocs un cop acabi la festa major. Serà de l’1 al 5 de setembre, quan es viurà una nova edició de la Setmana de Jocs al Carrer que organitza el CAE. Compleix la seva 24a edició.
La proposta és oberta a tota la ciutadania i reivindica el joc com una eina d'educació, convivència i cohesió social. Durant cinc dies, l'espai públic deixarà de ser només un lloc de pas per convertir-se en un espai de trobada, cada tarda i fins a la nit. Hi haurà jocs de taula, tradicionals, jocs cooperatius, d'habilitat, jocs gegants i propostes lúdiques.
La Setmana de Jocs al Carrer vol fer valdre el joc com un element cultural i una forma de relació entre persones. El director del CAE, Nasi Muncunill, destaca que, «més enllà de l'entreteniment, jugar afavoreix la cooperació, el respecte, la creativitat, la presa de decisions i la construcció de vincles» i afegeix que «al mateix temps, la iniciativa reivindica l'espai públic com un lloc per compartir, conviure i fer comunitat».
Novetats de l'edició 2026
La programació d'enguany incorpora diverses novetats, entre les quals destaquen la recuperació de la gimcana, els Llibrejocs de la Biblioteca del Casino, noves propostes de jocs de taula sobredimensionats, una activitat dedicada al Mahjong i la reorganització d’alguns espais de joc per oferir una experiència més diversa i complementària.
L’activitat inicial tindrà lloc el dimarts 1 de setembre, a 2/4 de 6 de la tarda a la plaça de Sant Domènec, amb “Jocs del Món”, de la companyia “El burro dels jocs”, una proposta interactiva de jocs de fusta o amb fusta amb 30 possibilitats de joc originaris de diferents països dels 5 continents.
A partir d'aquí, cada tarda, de 2/4 de 6 a 2/4 de 9 diferents places del barri antic acolliran espais de joc especialitzats, mentre que a les nits la plaça Major tornarà a convertir-se en el punt de trobada de les tradicionals Nits de Joc, adreçades a persones a partir de 14 anys.
Aquesta activitat nocturna es durà a terme des de les 10 del vespre fins a 2/4 d’1 de la matinada exceptuant la nit del 5 de setembre, que finalitzarà a les 2. Les Nits de Joc comptaran amb la col·laboració d’entitats i clubs de joc d’arreu del territori, reforçant el caràcter col·lectiu i comunitari de l’esdeveniment.
Plaça per plaça
Pel que fa a les places, a la de Sant Domènec hi haurà jocs de taula; a la plaça Major, jocs infantils 1-5 anys; a la Plana de l’Om, jocs gegants i sobredimensionats; a la plaça Puigmercadal, populars i tradicionals; a la plaça Europa, jocs cooperatius; a la placeta de la Mel, els simbòlics; a l’Espai 1522, jocs de taula centenaris, i a la plaça Milcentenari, jocs d’habilitat.
La programació es completarà amb demostracions, tallers, activitats conduïdes per persones expertes i entitats col·laboradores, com jocs d’experimentació del Lab 0_6 de la UManresa o l’Aualé amb Jordi Climent (Món Aualé).
També es recupera la gimcana, que, com explica Marta Gil, tècnica del CAE, amb el nom “Descobreix el secret del joc!”, convidarà els participants a descobrir la ciutat visitant 8 places, jugant i participant en el sorteig d’un joc de taula. A més a més, el projecte de fotografia participativa Focus Positiu organitzarà un photowalk el dia 2 a la tarda per les diferents places de la Setmana de Jocs.
La regidora d'Infància i Joventut de l’Ajuntament de Manresa, Isabel Sánchez Pulido, afegeix que «la Setmana de Jocs al Carrer és una proposta que contribueix a fer de Manresa una ciutat més educadora, més participativa i més amable per a infants, joves, famílies i persones grans».
Una trentena de voluntaris
La Setmana de Jocs al Carrer és possible gràcies a la implicació d’una trentena de persones voluntàries i 27 persones contractades i a la col·laboració d'entitats, empreses, institucions i professionals vinculats al món del joc, l'educació i la cultura.
Segons el CAE, aquesta xarxa de complicitats és un dels trets distintius d'una iniciativa que, any rere any, contribueix a consolidar Manresa com una ciutat que aposta pel joc compartit, la participació ciutadana i la vida comunitària. Per aquest motiu, la coordinadora de l’activitat i de Voluntariat del CAE, Eva Molina, subratlla que la iniciativa “no seria possible sense la implicació de les persones voluntàries. Més enllà d'organitzar activitats, creen espais d'acollida, conviden a jugar, generen confiança i fan possible que persones de totes les edats comparteixin experiències al voltant del joc».
Organització i col·laboradors
La Setmana de Jocs al Carrer és organitzada pel CAE. Enguany col·laboren la Biblioteca del Casino de Manresa, Club del Joc, Dominique Dumeste, Escacs Catalònia Club, Fundació Ampans, Fundació La Xarranca, Jordi Climent (Món Aualé), Ludoteca Ludugurus – Creu Roja Manresa, Manresa Cor de Catalunya, Manresana d’equipaments escènics, Michael Röhrig, Old Teddys, Òscar Garcia, Pere Grasset, Lluís Pinyot, PIL Bages, UManresa. Lab 0-6.
Les editorials i establiments col·laboradors són 2 de Piques, 2Tomatoes, Abacus Cooperativa, Asmodee, Czech Games Edition, Devir, Haba, Iello, Leder Games, Looping Games, Maldito Games, Old Teddys, Tranjis Games, Zacatrus i Zombi Paella.
Té el suport de l’Ajuntament de Manresa i del Departament de Drets Socials i Inclusió de la Generalitat de Catalunya.
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