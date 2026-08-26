El Tap'Antic de la Festa Major de Manresa es viu amb cues i amb una previsió a l'alça de les racions
A les 7 de la tarda ja hi havia gent esperant en algun establiment per fer la gimcana d'una tapa i una beguda pel preu de 4 euros per alguns dels 21 establiments participants del Centre Històric
Ruben Costa/Gemma Camps
Amb les cues acostumades i amb alguns bars i restaurants fent més racions que les que van oferir l'any passat. Així s'està celebrant aquest dimecres al vespre el Tap'Antic, l'acte gastronòmic de la Festa Major de Manresa, enguany a càrrec de 21 establiments del Centre Històric, que cada any ho peta.
Al Toni's, a la plaça Major, han fet unes 500 racions de la seva torrada d'hummus de pebrot del piquillo i esperaven vendre-les totes. A les 7 de la tarda ja hi havia ambient, que ha anat augmentant exponencialment. Al Vocci, a la plaça de Sant Ignasi Malalt, ja tenien cua. Han previst 1.400 tapes del seu serranito, un entrepà de vedella, pebrot verd confitat, pernil i maionesa especial. Són 300 racions més que l'any passat, que van fer curt. Com a beguda ofereixen aigua, vi o cervesa. A la Vermutera Santa Rita, al carrer del Cap del Rec, on hi ha un dj. que punxa música, han fet 1.100 racions, cent més que l'any passat. Ofereixen un Free Can Dol, un fricandó de cap de llom amb moixernons a l'estil Agustí amb ceba adobada i maionesa de fricandó.
També hi havia cua al Llunàtics, al carrer de les Beates, on han preparat 1.200 racions del seu yakisoba amb xitakes, ou i verduretes. L'any passat en van fer 900. A l'Ombra, al carrer de Sant Miquel, la cua era especialment llarga. Ofereixen un entrepà de calamars amb maionesa d'all i llima i sembla que la proposta, com a mínim a priori, ha agradat. També hi ha molta gent a L'Ànima, al mateix vial, on fan la seva tapa sobre la marxa, un encenall ibèric amb formatge cremós. En mitja hora ja n'han servit 500 i l'any passat en van fer 1.200.
El Tap'Antic comença a partir de les 7 del vespre i, a diferència dels primers anys, que la gent hi anava més tard, en les darreres edicions els que no es volen perdre la proposta són previsors i hi van quan comença. Entre els comensals que hi ha anat aquest dimecres hi ha la Mercè Serra, que és el segon any que s'hi apunta i que diu que li agrada anar descobrint coses i farà entre quatre i cinc tapes; la Núria Tolosa, que fa tres o quatre anys que hi va i que diu que li agrada repetir per descobrir tapes noves. Ella preveu consumir-ne cinc (el preu de 4 euros la tapa i la beguda). I la Gemma Matamala, que fa tres anys que hi va. Explica que habitualment ja surt els dijous amb els amics a fer tapes i que és una manera de fer barri i de socialitzar.
A l'establiment Do Ut Des, a la plaça Major, on han preparat una coca de ricotta afruitada amb toc agredolç, preveuen superar les 800 racions de l'any passat, en què el TapÀntic va quedar una mica tocat per la pluja, recordava la responsable de l'establiment. Al Porta Ferro, al capdamunt del carrer de Sant Miquel, també han previst unes 800 racions de la tinga de pollastre esmicolat amb ceba caramel·litzada i salsa de xili dolç, però, veient la cua que hi ha, han admès que potser faran una mica curt.
Les cues, però, no només s'estan formant al rovell de l'ou. També hi ha molta gent a la Montserratina, a la Muralla del Carme, on fan una minihamburguesa de pollastre i formatge de cabra arrebossats.
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