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La tongada d'asfaltatges arriba al carrer de Sant Antoni Maria Claret de Manresa

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Gemma Camps

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La tongada d'asfaltatges arriba al carrer de Sant Antoni Maria Claret de Manresa

Gemma Camps

Manresa
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El tram del carrer de Sant Antoni Maria Claret de Manresa entre els carrers de la Indústria i del Pare Clotet ja està tancat per renovar-hi l'asfalt dins del Pla Millora de l'Espai Públic. Aquest dimecres, operaris de les obres han començat a pavimentar el vial, on el pas continuat d'autobusos havia fet molt malbé alguns trams.

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