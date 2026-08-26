Per veure aquest vídeo, subscriu-te a Regio 7 o inicia sessió si ja ets subscriptorSubscriu-te
Ja ets premium? Inicia la teva sessió aquí
Ja ens segueixes?Marca'ns com a mitjà preferitAfegeix-nos a Google
La tongada d'asfaltatges arriba al carrer de Sant Antoni Maria Claret de Manresa
El tram del carrer de Sant Antoni Maria Claret de Manresa entre els carrers de la Indústria i del Pare Clotet ja està tancat per renovar-hi l'asfalt dins del Pla Millora de l'Espai Públic. Aquest dimecres, operaris de les obres han començat a pavimentar el vial, on el pas continuat d'autobusos havia fet molt malbé alguns trams.