Festa Major de Manresa
30 parelles batallaran a la Festa Major de Manresa per acabar abans un puzle de 500 peces
La segona edició del concurs organitzat per l’ACR Armats se celebrarà aquest dijous 27 d'agost
L’Associació Cultural i Recreativa Armats de Manresa organitza aquesta Festa Major de Manresa, per segon any consecutiu, un concurs de puzles en parelles. L’èxit de la convocatòria de l’any passat, en què es van omplir de seguida les vint places disponibles (amb inscripció prèvia), els ha animat en aquesta ocasió a ampliar-les amb deu més. En total, n’hi haurà trenta que, com ha informat Maria del Mar Pérez, dels Armats, s’han omplert altra vegada. Pérez, juntament amb Carles Marquès, tots dos membres de l’entitat, van ser els impulsors de la iniciativa.
El concurs tindrà lloc aquest dijous, 27 d’agost, de 6 de la tarda a 9 del vespre, a la plaça de Fius i Palà, davant del local de l’entitat, on es disposaran les taules per a la competició. L’any passat van haver de completar un puzle on es veia una noia que duia una cabreta als braços. La figura triada aquest any es mantindrà en secret fins a l’inici del concurs perquè ningú no tingui avantatge.
Nou repte per als més ràpids
Cadascuna de les trenta parelles disposarà d’un puzle que serà el mateix per a totes i que inclourà 500 peces. La capsa estarà cap avall i, quan comenci el compte enrere, l’hauran de girar, obrir-la i començar a ajuntar les peces. Tindran dues hores per fer-lo. Com que hi ha persones molt aficionades a fer puzles que els munten amb certa rapidesa, els Armats han afegit al concurs un nou repte. Les cinc parelles que l’acabin abans de temps en podran fer un altre de 500 peces més fins a esgotar les dues hores disponibles.
Una vegada acabades les dues hores de concurs, es lliurarà un obsequi als més ràpids de tots. Preveient que hi vagi més gent de la que s’ha inscrit (amb un donatiu de 16,50 euros per parella), han comprat cinc puzles més per poder ampliar a 35 les parelles participants. Per altra banda, també n’hi haurà per si hi va canalla (en aquesta edició el concurs només és per a adults) i en una altra taula es podrà fer intercanvi de puzles per a qui vulgui vendre el que ja no vulgui i en vulgui comprar un altre de segona mà.
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