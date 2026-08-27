Afectacions al trànsit per actes de la Festa Major de Manresa
Entre aquest divendres 28 d'agost i el Ball del Correfoc de la matinada del dimarts 1 de setembre hi tornarà a haver diverses modificacions de la mobilitat per poder desenvolupar el programa festiu
Regió7
Divendres, 28 d'agost
A partir de les 19 hores es tallarà el trànsit de vehicles al voltant de la Plana de l'Om, on se celebrarà el concert de música electrònica Oxigen. Els vehicles autoritzats que circulin pel passeig de la República es desviaran pel carrer Vilanova.
La cercavila nocturna Gegantnit! farà que a partir de les 21 hores es talli puntualment el trànsit de vehicles als següents carrers: Passeig Pere III (sortida des de la Ben Plantada), places 11 de Setembre, Espanya i Neus Català Pallejà, Muralla del Carme, plaça Infants, carrer Puigterrà de Dalt, plaça Lladó i carrer Verge de l'Alba.
Les actuacions del Tradidansa 2026 faran que de les 22 a les 23 hores, el trànsit de vehicles a la plaça Major quedi tallat des del passatge Amics.
Dissabte, 29 d'agost
De 9 a 14 hores es prohibirà l'estacionament de vehicles i es tallarà el trànsit al carrer Dante i a l'avinguda Abat Oliva, entre els carrers Valentí Almirall i Balmes en tots dos sentits de circulació, ja que s'hi celebrarà la trobada de vehicles.
Els actes de dissabte a la plaça Major (tronada Manresana, cercavila popular, balls populars, Mostra del Correfoc i mostra de dansa folklòrica Oreneta d'Or) afectaran el trànsit de les 15 a les 00 hores. En concret, es tallarà el trànsit a la plaça Major des del passatge Amics. La celebració de la cercavila popular eixamplarà puntualment el radi d'afectació. A partir de les 17.30 hores, els carrers per on passarà la cercavila, que s'ha modificat per les obres d'urbanització que s'estan fent al carrer Guimerà, quedaran tallats al trànsit. Els carrers afectats seran: plaça Major, carrer Sant Miquel, Plana de l'Om, carrer del Born, plaça Sant Domènec, Passeig de Pere III (1r tram), plaça Neus Català Pallejà, Muralla del Carme, plaça Infants, carrer del Carme, carrer Cap de Rec i plaça Major.
Amb motiu del concert de música electrònica 'Oxigen', a partir de les 22 hores es tallarà el trànsit de vehicles al voltant de la Plana de l'Om. Els vehicles autoritzats que circulin pel Passeig de la República es desviaran pel carrer Vilanova.
Diumenge, 30 d'agost
Amb motiu de la Diada castellera de Festa Major, es tallarà el trànsit de vehicles a l'indret de la Plana de l'Om i el carrer del Born a l'altura del carrer Vilanova. L'afectació durarà de les 11 fins a les 14 hores. Els vehicles autoritzats que circulin pel passeig de la República es desviaran pel carrer Vilanova.
La ballada de la Imatgeria, la ballada popular i els espectacles de dansa a la plaça Major obligaran a tallar el trànsit en aquest punt des del Passatge Amics. L'afectació serà de les 12 fins a les 14 hores i de les 18.30 a les 00 hores.
També es tallarà puntualment el trànsit de vehicles als carrers per on transcorrerà la Cercavila del Pubillatge. El tall començarà a les 17.30 hores i afectarà els carrers Talamanca, passeig de la República, Plana de l'Om, carrer Sant Miquel, plaça Major, carrer Sobrerroca, passatge Amics, plaça del Carme, carrer del Carme, plaça Europa, Muralla del Carme i plaça Sant Domènec, on se celebrarà l'acte del Pubillatge.
Dilluns, 31 d'agost
Amb motiu del Correfoc, es prohibirà aparcar vehicles als carrers per on transcorrerà el Correfoc a partir de les 14 hores. A partir de les 15 hores, es tallarà el trànsit als següents carrers:
- Carrer Infants
- Muralla del Carme (carretera de Vic – plaça Infants)
- Plaça Infants
- Carrer Puigterrà de Dalt
- Carrer Joc de la Pilota
- Carrer Dama
- Carrer Llussà
- Carrer del Carme
- Plaça del Carme
- Plaça Mil-centenari
- Carrer del Pedregar
- Plaça Pedregar
- Carrer Metge Planes
- Carrer Nou
- Carrer de la Canal
- Carrer Sant Miquel
- Baixada del Carme
- Plaça Sant Ignasi Malalt
- Plaça Major
- Carrer Cap del Rec
- Plaça Hospital
- Carrer Sant Andreu
- Plaça dels Drets
- Carrer Sobrerroca
- Passatge Amics
- Carrer Santa Llúcia
- Plaça Immaculada
- Carrer Galceran Andreu
- Baixada de la Codinella
- Baixada del Pòpul
- Baixada de la Seu
- Carrer Vallfonollosa
- Plaça d'en Creus
- Carrer Na Bastardes
- Baixada Na Bastardes
- Carrer de les Piques
- Carrer de Fontanet
- Plaça de la Reforma (des de Pont Reforma)
- Passeig de la República
- Carrer dels Llops
- Plaça Llisach
- Plana de l’Om
- Carrer del Born
- Carrer Urgell
- Carrer de Vilanova
- Plaça Sant Domènec
- Carrer Barreres (des de carrer de la Mel)
- Plaça Gispert
- Carrer de Talamanca
- Carrer d'En Cirera
- Sta. Maria
- Plaça Palmira Jaquetti Isant
- Carrer d'Arbonés
- Carrer Campanes
- Carrer Sant Francesc
També amb motiu del Correfoc, s'anul·larà la parada de transport públic interurbà 'Plaça Europa'.
La Festa Major es tancarà amb el Ball del Correfoc que començarà a les 0.30 hores del dimarts 1 de setembre. El trànsit a la plaça Major i als carrers que hi accedeixen es mantindran tancats fins que s'acabi.
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