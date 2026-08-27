Les batalles per «farmejar aura» reuneixen una cinquantena de joves al centre de Manresa
La trobada per fer un duel de carisma a la plaça Neus Català i Pallejà ha coincidit amb un dels espectacles de la Festa Major i no s'ha acabat celebrant
Regió7
Més d'una cinquantena de joves s’han concentrat aquesta tarda a la plaça Neus Català i Pallejà de Manresa per participar en una «batalla d’aura», el fenomen viral sorgit a TikTok. S’esperava que aquest dijous, a les 18.30 hores, la cèntrica plaça de la ciutat s'omplís de joves famèlics per «farmejar aura», duels de carisma que han pres els carrers d'algunes grans ciutats de l'Estat en les últimes setmanes.
La trobada ha coincidit en horari amb l'espectacle itinerant Metamorphosi, inclòs en la programació de la Festa Major de Manresa. Davant la coincidència, la convocatòria s'ha acabat desconvocant i alguns dels joves que s'hi havien concentrat s'han unit a la cercavila, protagonitzada per xanques, teatre i circ contemporani, que ha recorregut diversos punts del centre de la capital del Bages.
A Barcelona, aquest dimarts, centenars de persones, la gran majoria adolescents, van omplir en massa l'Arc de Triomf per dur a terme una d'aquestes batalles virals. Però, en què consisteixen exactament?
L’aura i farmejar
Per entendre el fenomen, primer de tot cal entendre l’ús que les noves generacions fan de tots dos termes. Farmejar és un concepte adoptat de l’anglès que s’utilitza especialment en el món dels videojocs i que fa referència a l’acció repetitiva de recollir o acumular alguna cosa de manera constant; ja siguin recursos, punts o experiència, si parlem de videojocs, o aura, com fan aquests joves en aquestes batalles. Bé, què és l’aura? En l’argot actual d’internet, l’aura representa el carisma, l’estil i la seguretat que projecta una persona. La generació Z considera que algú "suma aura" quan se’n surt airosament d’una situació, quan es guanya els aplaudiments i l’acceptació general. Per contra, fer el ridícul o viure un moment vergonyós resta aura, cosa que també es coneix en l’argot digital com a "laura".
Enfrontaments cara a cara sense contacte
Les batalles de farmejar aura, doncs, consisteixen en enfrontaments cara a cara i sense contacte físic en què dues persones no paren d’encadenar passos de ball, poses, gestos i mems populars a TikTok —no hi falta el 'six seven', un dels moviments estrella— amb l’objectiu de farmejar més aura que el contrari. Amb tot el públic arremolinat al seu voltant, el vencedor és qui aconsegueix provocar més aplaudiments i ovacions entre els espectadors; al cap i a la fi, es busca l’acceptació social i el reconeixement del públic. Es tracta, doncs, de mesurar la presència i el carisma dels joves a través de passos de ball i poses populars a internet.
El públic jutja, com al Coliseu romà, i crida els moviments que més li agraden com si no hi hagués un demà. Ningú dirigeix el sarau. Tot és gestió espontània. Qui s’hi atreveix es llança al centre. Quan s’avorreix, la multitud persegueix en massa qui ofereix més espectacle.
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