Set propostes per fer amb nens per la Festa Major de Manresa 2026
L'agenda de la gran festa de la capital del Bages presenta una àmplia oferta d'activitats per descobrir, jugar i divertir-se a la ciutat amb els més petits de la casa
Regió7
Espectacles de foc adaptats, tallers educatius, festes de colors, zones de joc i cinema familiar. La Festa Major de Manresa 2026 torna amb força i amb una programació pensada per a tots els públics, especialment per a les famílies. La capital del Bages ofereix un ampli ventall d’activitats infantils per gaudir amb nens i nenes.
Consulta les propostes que ofereix la ciutat per viure moments únics amb els més petits de la casa del 27 al 31 d'agost:
Dijous 27 i divendres 28 d'agost
De 10 a 12 h · Casa de la Culla
JARDÍ DE PAPALLONES. Per conèixer les papallones de la Culla i el paper que juguen en el medi ambient. Activitat gratuïta. Cal reservar plaça a parcdelasequia.cat.
Divendres 28 d'agost
19 h · Jardins del Casino
DISCO PER XICS. Un espectacle creat per ser una gran festa familiar, amb música, ball i teatre. A càrrec de la companyia Fadunito.
Diumenge 30 d'agost
17 h · Espai Plana de l’Om
TITELLES “TOC, TOC! QUI HI HA?”. Espectacle divertit, tendre i emocionant, amenitzat amb música i dansa. Més informació a kursaal.cat.
De 18 a 21 h · Parc de l’Agulla
ZONA DE JOCS INFANTILS. Els inflables ompliran el Parc de l’Agulla per fer que els infants saltin, riguin i es diverteixin mentre esperen l’inici de l’espectacle de drons.
19 h · Jardins del Casino
FESTA HOLI. Festa amb explosió de colors, música en directe, animació i bon ambient inspirada en la tradicional celebració índia de la primavera. Es recomana portar roba blanca per seguir la tradició índia de la festa i per fer que els colors ressaltin més.
Dilluns 31 d'agost
17.30 h · Auditori Plana de l’Om
PEL·LÍCULA “GUILLOT I LLEBRE SALVEN EL BOSC”. El mussol ha desaparegut, unes rates tenen el veïnat atemorit i un llac s’ha desbordat. Qui hi ha darrere d’aquestes catàstrofes i per què? Preu: 4 €. Entrades anticipades a kursaal.cat
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