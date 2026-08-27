Dispositiu especial de seguretat de la Festa Major de Manresa: més presència policial, vigilància amb dron i serveis de prevenció
El desplegament per al bon desenvolupament dels actes tindrà en compte especialment els més multitudinaris
Uns 150 efectius vetllaran per la seguretat a l’Agulla durant el Castell de Focs, i més de 130 per la del Correfoc
Per fomentar un oci nocturn segur i lliure d’agressions hi haurà Punts Lila i el servei itinerant Àngels de Nit
Regió7
La Festa Major de Manresa 2026 comptarà amb un dispositiu especial per garantir el bon desenvolupament de tots els actes, especialment aquells amb més presència de públic. El pla contempla un augment de patrulles de la Guàrdia Urbana, amb la presència com sempre de patrulles dels Mossos d'Esquadra, ampliació d’horaris a la comissaria del Centre Històric, controls preventius de trànsit i d’alcoholèmia, vigilància amb dron en els principals esdeveniments i l’activació de Punts Lila i del servei itinerant Àngels de Nit per fomentar un oci nocturn segur i lliure d’agressions.
L'Otto participarà en el dispositiu
Les patrulles de paisà i uniformades s’intensificaran de manera especial, amb reforços en els moments de màxima afluència per prevenir conductes incíviques. El dispositiu també inclourà vehicles de la Guàrdia Urbana, controls de trànsit i d’alcoholèmia al voltant dels concerts i el monitoratge actiu de la xarxa de videovigilància municipal. Otto, el gos policia, participarà en el dispositiu especial d’aquestes dates i col·laborarà en les tasques de detecció de substàncies estupefaents.
En els actes més multitudinaris, com els concerts del carrer Sallent, el Castell de focs i el Correfoc, s’utilitzarà un dron amb finalitats exclusives de seguretat i gestió d’aglomeracions. Les imatges seran visualitzades en directe pels agents per detectar punts de risc, millorar la mobilitat de les persones i reforçar la capacitat de resposta en cas d’emergència. Aquest recurs tecnològic complementa, però no substitueix, la presència d’agents sobre el terreny.
La Comissaria de Proximitat al passeig de la República ampliarà horaris coincidint amb el gruix d’actes de la festa major. A partir d’aquest divendres i fins dilluns, quan el Correfoc i el ball final tancaran la festa major, romandrà oberta les 24 hores del dia. L’objectiu és oferir més proximitat i ser punt de referència a tocar dels principals espais festius.
Castell de focs i Correfoc
Prop de 150 efectius vetllaran per la seguretat al Parc de l’Agulla, amb la participació de membres de la Guàrdia Urbana, Mossos d’Esquadra, ADF Pla de Bages, Bombers, SEM, Creu Roja, personal d’Aigües de Manresa, personal de Manteniment i Protecció Civil. El Centre de Comandament Avançat s’instal·larà al costat del camí de les Aigües i hi haurà un PMA (Punt Mèdic Avançat). També es repartiran polseres identificatives per a infants.
En el cas del Correfoc, hi treballaran més de 130 efectius i els mateixos cossos i equips que al Parc de l’Agulla. El Centre de Comandament Avançat de Protecció Civil estarà ubicat a la plaça Europa, amb punts d’assistència repartits al llarg del recorregut.
El Castell de focs i el Correfoc compten amb els seus respectius Plans d’Autoprotecció (PAU). Les mesures de prevenció per a la ciutadania, el veïnat i les persones que participen en els actes de foc es poden consultar al ban de l’alcalde.
Estima la Nit
Per unes festes segures i lliures d’agressions sexistes, Manresa torna a activar la campanya Estima la Nit, que comptarà amb Punts Lila i l’equip itinerant Àngels de Nit. Els punts Lila s’instal·laran divendres, dissabte i diumenge al carrer Sallent i a la plaça de Fius i Palà, de les 23 a les 03.30 hores. Dilluns, hi haurà el Punt Lila especial Correfoc situat al carrer de Sant Miquel de les 00.30 a les 04.00 h.
Pel que fa als Àngels de Nit, cada nit de divendres a diumenge, un grup de vuit persones recorrerà les zones de festa per detectar possibles agressions sexistes i informar sobre els riscos del consum d’alcohol i altres substàncies.
Els equips repartiran aigua, barretes energètiques i preservatius, així com materials informatius i de sensibilització per unes festes més segures i responsables.
En cas de risc o agressió, consulteu els passos a seguir i adreceu-vos al Punt Lila més pròxim o truqueu al 112.
Estima la Nit també desplega el Punt de Consum Responsable per informar, assessorar, atendre i oferir acompanyament sobre addiccions i consum de drogues. El punt estarà ubicat al carrer Sallent durant els concerts.
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