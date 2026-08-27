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Dues setmanes sense aparcar als carrers de Maria Aurèlia Capmany i de Sant Rafael de Manresa per unes obres

Els treballs per a la construcció d’una canalització de telecomunicacions començaran aquest divendres, 28 d'agost

Imatge zenital de la zona de Manresa on hi ha els dos carrers afectats, el Maria Aurèlia Capmany i el de Sant Rafael

Imatge zenital de la zona de Manresa on hi ha els dos carrers afectats, el Maria Aurèlia Capmany i el de Sant Rafael / Google Maps/ChatGtp

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Regió7

Manresa

L’Ajuntament de Manresa informa que, a partir d’aquest divendres 28 d’agost, als carrers de Maria Aurèlia Capmany i de Sant Rafael de Manresa no es podrà estacionar en l'àmbit afectat per les obres de construcció d’una canalització de telecomunicacions de l’empresa Xarxa Oberta de Comunicació i Tecnologia de Catalunya. La durada prevista dels treballs és de dues setmanes.

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