Dues setmanes sense aparcar als carrers de Maria Aurèlia Capmany i de Sant Rafael de Manresa per unes obres
Els treballs per a la construcció d’una canalització de telecomunicacions començaran aquest divendres, 28 d'agost
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Regió7
Manresa
L’Ajuntament de Manresa informa que, a partir d’aquest divendres 28 d’agost, als carrers de Maria Aurèlia Capmany i de Sant Rafael de Manresa no es podrà estacionar en l'àmbit afectat per les obres de construcció d’una canalització de telecomunicacions de l’empresa Xarxa Oberta de Comunicació i Tecnologia de Catalunya. La durada prevista dels treballs és de dues setmanes.
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