Festa Major de Manresa 2026: què fer el divendres 28 d'agost?
Una jornada de tradició, cultura, activitats familiars i concerts de la mà de la capital bagenca
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Regió7
Manresa
El divendres 28 d'agost destaca per ser amb més tradició de la Festa Major de Manresa. A més, també dona el tret de sortida a un cap de setmana ple de música i cultura popular, amb el Festival Microscopies, Manresa Sona B, activitats familiars, la Gegantnit! i concerts nocturns.
Divendres, 28 d’agost
- 10:00 – Tríduum de pregària als Cossos Sants (Cripta de la Col·legiata Basílica de Santa Maria de la Seu)
- De 10:00 a 12:00 – Jardí de papallones (Casa de la Culla)
- De 17:00 a 20:00 – Visites a la Manresa Desconeguda: 200 anys dels Panyos (Parc dels Panyos)
- A partir de les 18:00 – Inauguració del Festival Microscopies (Anella Verda)
- A partir de les 18:00 – Manresa Sona B (Plaça Europa)
- A partir de les 19:00 – Oxigen (Plana de l’Om)
- 19:00 – Concert de tarda amb la Cobla-Orquestra Montgrins (Plaça Porxada)
- 19:00 – Exhibició dels Bombers de Manresa (Plaça Neus Català i Pallejà)
- 19:00 – Disco per Xics (Jardins del Casino)
- 19:00 – Ioga al parc - Llum d’agost (Parc de l’Agulla)
- 20:00 – Inauguració de pintures de Rafael López Pozo (Espai d’Art Cercle Artístic)
- 20:30 – Portes obertes a l’assaig casteller (Local de la Colla Castellera Tirallongues)
- 21:00 – Gegantnit! (Passeig de Pere III, Ben Plantada)
- 21:30 – Ball de Festa Major (Passeig de Pere III, 2n tram)
- 22:00 – Tradidansa 2026 (Plaça Major)
- 22:00 – Nit de Salsa (Plaça Neus Català Pallejà)
- 23:00 – Ball de nit amb la Cobla-Orquestra Montgrins (Plaça Porxada)
- A continuació – IV Festa Cocotown (Plaça Porxada)
- 23:00 – La Tropical (Plaça Sant Domènec)
- A continuació – Festa Flaix On Tour (Plaça Sant Domènec)
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