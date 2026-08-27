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Festa Major de Manresa 2026: què fer el divendres 28 d'agost?

Una jornada de tradició, cultura, activitats familiars i concerts de la mà de la capital bagenca

Els gegants al Gegantnit! de la Festa Major de Manresa 2025

Els gegants al Gegantnit! de la Festa Major de Manresa 2025 / Oscar Bayona

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Regió7

Manresa

El divendres 28 d'agost destaca per ser amb més tradició de la Festa Major de Manresa. A més, també dona el tret de sortida a un cap de setmana ple de música i cultura popular, amb el Festival Microscopies, Manresa Sona B, activitats familiars, la Gegantnit! i concerts nocturns.

Divendres, 28 d’agost

  • 10:00 – Tríduum de pregària als Cossos Sants (Cripta de la Col·legiata Basílica de Santa Maria de la Seu)
  • De 10:00 a 12:00 – Jardí de papallones (Casa de la Culla)
  • De 17:00 a 20:00 – Visites a la Manresa Desconeguda: 200 anys dels Panyos (Parc dels Panyos)
  • A partir de les 18:00 – Inauguració del Festival Microscopies (Anella Verda)
  • A partir de les 18:00 – Manresa Sona B (Plaça Europa)
  • A partir de les 19:00 – Oxigen (Plana de l’Om)
  • 19:00 – Concert de tarda amb la Cobla-Orquestra Montgrins (Plaça Porxada)
  • 19:00 – Exhibició dels Bombers de Manresa (Plaça Neus Català i Pallejà)
  • 19:00 – Disco per Xics (Jardins del Casino)
  • 19:00 – Ioga al parc - Llum d’agost (Parc de l’Agulla)
  • 20:00 – Inauguració de pintures de Rafael López Pozo (Espai d’Art Cercle Artístic)
  • 20:30 – Portes obertes a l’assaig casteller (Local de la Colla Castellera Tirallongues)
  • 21:00 – Gegantnit! (Passeig de Pere III, Ben Plantada)
  • 21:30 – Ball de Festa Major (Passeig de Pere III, 2n tram)
  • 22:00 – Tradidansa 2026 (Plaça Major)
  • 22:00 – Nit de Salsa (Plaça Neus Català Pallejà)
  • 23:00 – Ball de nit amb la Cobla-Orquestra Montgrins (Plaça Porxada)
  • A continuacióIV Festa Cocotown (Plaça Porxada)
  • 23:00 – La Tropical (Plaça Sant Domènec)
  • A continuació – Festa Flaix On Tour (Plaça Sant Domènec)

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