Les dades del temps de Manresa que hi ha al Meteocat són de Sant Salvador de Guardiola
El Servei Meteorològic de Catalunya fa vint anys que no té cap estació a la capital del Bages
Argumenta que no n’ha posat perquè ja n’hi ha de l’Agència Estatal de Meteorologia i l’objectiu és no superposar-se
El Servei Meteorològic de Catalunya (Meteocat) no té una estació meteorològica a Manresa amb la qual fer les prediccions i les observacions del temps a partir de dades com la temperatura, la humitat relativa, la velocitat del vent, la ratxa màxima diària i la precipitació acumulada. Tot i que al mapa de Catalunya on hi ha les dades el municipi que hi consta és Manresa, en realitat, l’estació és a Sant Salvador de Guardiola, que es troba a 7,6 quilòmetres de distància.
Demanat per aquest diari, el Servei Meteorològic de Catalunya ha informat que el motiu pel qual no té cap estació meteorològica a Manresa és perquè «intentem evitar redundàncies respecte a les que ja té l’Aemet. Intentem evitar que hi hagi duplicitat d’estacions en una mateixa localitat per part de dos organismes públics, encara que, malgrat tot, en alguns municipis coincidim».
L’Agència Estatal de Meteorologia (Aemet) té dues estacions a la casa de la Culla de Manresa. Una és automàtica, que és d’on treuen ells la informació que pengen a la seva pàgina web i que precisament fa uns dies va deixar d’oferir dades d’observació perquè van canviar el mòdem i hi va haver una avaria. En concret, entre el 10 i el 21 d’agost no va oferir dades. L’altra, és una estació manual que és la que controla David Miller, que en documenta la informació cada dia. Comenta que, com a màxim, entre les dades que registren l’estació automàtica i la manual hi poden haver dues dècimes de diferència.
Les dades aplegades manualment a l’observatori agrometeorològic de la Culla s’envien igualment a l’Aemet, que va col·laborar en la seva instal·lació, l’any 1985, i a la Televisió de Catalunya.
El 2006 s’hi va afegir una estació automàtica d’última generació instal·lada també per l’Aemet. Aleshores, pel que fa a Catalunya, només n'hi havia una altra com la de Manresa a Talarn.
Fins al 2006 Manresa va disposar de dades meteorològiques i climàtiques registrades en una estació oficial de la Generalitat que hi ha a la plaça Espanya des del 1991. Com que no eren dades homologables perquè aquesta estació no és de meteorologia, sinó de pol·lució, ara fa vint anys es van deixar d’extreure dades meteorològiques perquè es va determinar que la informació obtinguda no complia amb la normativa internacional.
Des de llavors, aquesta estació, que depèn del Departament de Territori, Habitatge i Transició Ecològica, es limita a determinar la qualitat de l’aire analitzant una sèrie d’elements contaminants. Manresa s’ha de refiar, per tant, de les dades de l’Aemet.
La curiositat
Com a curiositat, en el cas del municipi d’Artés, que menja a part pel que fa al tema climàtic i on és habitual que les màximes i mínimes destaquin dins l’àmbit de la comarca del Bages, l’estació que hi té la Generalitat des de la qual es difonen diàriament les dades del Meteocat està instal·lada als afores del poble, enmig d’una vinya que hi ha passat el cementiri.
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