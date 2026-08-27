Posen un reductor de velocitat al carrer de Barcelona de Manresa
Els treballs començaran aquest dilluns dilluns 31 d’agost i comportaran afectacions al trànsit
El model d’esquena d’ase s'instal·larà al tram entre la plaça Bages i el carrer del Doctor Esteve
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Regió7
Manresa
Aquest dilluns 31 d’agost es faran treballs de millora de la seguretat viària amb la construcció d’un nou reductor de velocitat amb paviment asfàltic (model d’esquena d’ase) al carrer de Barcelona, en el tram entre la plaça Bages i el carrer del Doctor Esteve. Amb motiu d’aquests treballs, es prohibirà l’estacionament de vehicles i el trànsit de vehicles es regularà amb pas alternatiu amb personal d’obra en el tram afectat.
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