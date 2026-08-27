Sense notícies dels cabirols de la Fàbrica Nova de Manresa des de fa un mes
Una veïna que té el recinte davant de casa i que veia els dos exemplars pràcticament cada dia assegura que fa setmanes que han desaparegut
La presència de dos cabirols al recinte de la Fàbrica Nova de Manresa va generar interès i perplexitat a parts iguals perquè no és habitual que aquest animal s’endinsi tant al nucli urbà d’un municipi. Hi van arribar a la primavera del 2023. El maig d’aquell any veïns de l’entorn en van gravar imatges per primer cop.
Des de fa un mes, una veïna que dona davant del recinte i que els veia pràcticament cada dia des de casa seva, assegura que no els ha vist més. Fa notar que, al marge de l’enrenou per les obres a la nau, que podrien haver espantat els dos animals, pel cantó del carrer d’Ignasi Domènech i Puigcercós, tot i que hi ha una tanca perimetral, és habitual que entrin al solar persones alienes a la propietat. També fa saber que n’hi ha que es fiquen als fonaments dels pisos que hi van començar a aixecar i que hi han quedat.
El maig del 2023 Regió7 va informar que al recinte de la Fàbrica Nova s’hi havia instal·lat una parella de cabirols, que van tenir una cria abans de l’estiu del 2024. El desembre d’aquell any els Agents Rurals van confirmar que només hi quedava el mascle i la cria i que ja no hi havia la femella. Des d’aleshores i fins fa un mes, hi continuaven vivint el mascle i la cria.
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