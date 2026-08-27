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De les sesions de ioga a l'Agulla al concurs de puzzles en parelles: les propostes més originals de la Festa Major de Manresa 2026

La ciutat amplia enguany l’oferta d'activitats singulars que combinen natura, cultura, benestar i gastronomia

Imatge d'una sessió de ioga al Parc de l'Agulla de Manresa

Imatge d'una sessió de ioga al Parc de l'Agulla de Manresa / Arxiu particular

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Regió7

Manresa

Més enllà dels actes tradicionals, la Festa Major de Manresa 2026 aposta per propostes originals que conviden a viure la ciutat des de noves perspectives. Des de sessions de ioga a l’aire lliure o entre obres d’art fins a concursos de puzles en parella, espectacles amb drons o experiències que fusionen música i tapes, el programa ofereix alternatives per a tots els gustos.

Aquestes són les propostes originals que no et pots perdre durant la gran festa de la capital del Bages:

JARDÍ DE PAPALLONES

Dijous 27 i divendres 28 d'agost

De 10 a 12 h · Casa de la Culla

Per conèixer les papallones de la Culla i el paper que juguen en el medi ambient. Activitat gratuïta. Cal reservar plaça a parcdelasequia.cat

CONCURS DE PUZLES EN PARELLES

Dijous 27 d'agost

De 18 a 21 h · Plaça Fius i Palà

Inscripcions al local social dels Armats de Manresa (c. Mestre Blanch, 2, baixos) Preu per parella: 16,50 € Organitza: ACR Armats de Manresa.

JAZZ I TAPES

Dijous 27 d'agost

A partir de les 19 h · Pati del Kursaal

Vesprada amb Take Five, 5 joves bagencs que versionen grans èxits de la música i alguna sorpresa més. Gastronomia a càrrec del Kursaal, La Pineda i El Globus. Cal adquirir les entrades a restaurantkursaal.cat/producte/jazz-paati o directament a La Pineda, el Kursaal o El Globus. Preu: 18 € (1 copa de vi i 3 tapes).

IOGA AL PARC - LLUM D’AGOST

Divendres 28 d'agost

19 h · Parc de l’Agulla

Sessió oberta a tothom per respirar, moure el cos i gaudir de la calma enmig de l’ambient festiu. No cal experiència prèvia. Es recomana portar una estoreta o tovallola. A càrrec d’Astrid Torras.

INAUGURACIÓ DEL FESTIVAL MICROSCOPIES

Divendres 28 d'agost

A partir de les 18 h · Anella Verda

Obertura del festival a l’inici de l’antic camí de Rajadell i Pla de la Mina. L’itinerari d’art i natura es podrà fer els dies 28, 29 i 30 d’agost de les 18 hores fins que es faci fosc. Es recomana anar ben calçat i portar aigua. Més informació a manresacultura.cat/microscopies Organitza: Ajuntament de Manresa i CACIS - Centre d’Art Cont.

OM BARROC. IOGA I CONTEMPLACIÓ

Diumenge 30 d'agost

10.15 h · Museu del Barroc de Catalunya

Sessió de ioga i meditació que combina respiració conscient, música barroca i moviments suaus entre obres d’art per connectar amb la calma a través del patrimoni. Cal portar roba còmoda i una màrfega. Activitat per a tots els nivells. Preu: 6 €. Imprescindible fer reserva prèvia a museudelbarroc.cat.

DRONS AL CEL DE L’AGULLA

Diumenge 30 d'agost

22 h · Parc de l’Agulla

Coreografia aèria de llum i tecnologia amb 400 drons que oferiran un espectacle inèdit de formes i colors i que transformaran la nit en un llenç de fantasia. Viatge visual que combina art, música i innovació. A càrrec de Crostars Aerial Show.

BALLADA DE COUNTRY I LINE DANCE

Dilluns 31 d'agost

De 18 a 21 h · Plaça Neus Català Pallejà

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