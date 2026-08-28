La Cobla-Orquestra Montgrins deixa petita la plaça Porxada de Manresa
El concert de tarda d’aquest divendres ha omplert les més de 500 cadires disponibles per seguir l’actuació de la formació centenària, que fins i tot hi ha qui ha seguit dempeus al voltant de la plaça
Ruben Costa
La plaça Porxada de Manresa s’ha omplert aquest divendres, a partir de les 7 de la tarda, per escoltar el concert de la Cobla-Orquestra Montgrins, la formació més antiga en actiu. Les cadires disponibles s’han exhaurit i centenars de persones, més de 500, segons un recompte fet in situ, han seguit l’actuació. Un cop començat, la gent que no ha pogut seure s’ha situat al voltant de la plaça, on pràcticament no hi cabia una agulla.
L’actuació ha començat puntual i ha combinat la formació instrumental característica d’una orquestra, amb instruments de vent, bateria i baix, sota la direcció de Carles Mormeneo. El solista Benjamin Felip ha estat un dels encarregats de posar veu a l’actuació. Posteriorment, cap a 2/4 de 8 del vespre, ha estat el torn de Laia Puy, una altra dels quatre cantants que acompanya l’orquestra. Un dels moments més destacats de l’arrencada del concert ha estat el cover de la cançó Feeling Good, a càrrec d’Estefania Sánchez, que ha posat veu a aquest conegut tema enmig d’un ambient festiu amb un públic bàsicament madur.
La Cobla-Orquestra Montgrins, formada a finals del segle XIX i amb una trajectòria que ja fa més d’un segle que dura, ha demostrat el seu feeling amb el públic, que en totes les cançons ha premiat els músics amb uns aplaudiments entusiastes. A partir de les 11, la formació té una nova cita amb el públic a la mateixa plaça manresana, on oferirà un ball de nit.
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