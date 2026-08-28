Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Seccions

És notícia
Festa Major de ManresaManresa DesconegudaMor Harald VEclipsi lunarEstelades al Camp NouVessament a MoiàJoc de Cartes
instagramlinkedin

La Cobla-Orquestra Montgrins deixa petita la plaça Porxada de Manresa

El concert de tarda d’aquest divendres ha omplert les més de 500 cadires disponibles per seguir l’actuació de la formació centenària, que fins i tot hi ha qui ha seguit dempeus al voltant de la plaça

Festa Major de Manresa: concert de tarda amb la cobla-orquestra Montgrins

Festa Major de Manresa: concert de tarda amb la cobla-orquestra Montgrins

Jordi Biel

Ja ens segueixes?Marca'ns com a mitjà preferit
Afegeix-nos a Google

Ruben Costa

Manresa

La plaça Porxada de Manresa s’ha omplert aquest divendres, a partir de les 7 de la tarda, per escoltar el concert de la Cobla-Orquestra Montgrins, la formació més antiga en actiu. Les cadires disponibles s’han exhaurit i centenars de persones, més de 500, segons un recompte fet in situ, han seguit l’actuació. Un cop començat, la gent que no ha pogut seure s’ha situat al voltant de la plaça, on pràcticament no hi cabia una agulla.

L’actuació ha començat puntual i ha combinat la formació instrumental característica d’una orquestra, amb instruments de vent, bateria i baix, sota la direcció de Carles Mormeneo. El solista Benjamin Felip ha estat un dels encarregats de posar veu a l’actuació. Posteriorment, cap a 2/4 de 8 del vespre, ha estat el torn de Laia Puy, una altra dels quatre cantants que acompanya l’orquestra. Un dels moments més destacats de l’arrencada del concert ha estat el cover de la cançó Feeling Good, a càrrec d’Estefania Sánchez, que ha posat veu a aquest conegut tema enmig d’un ambient festiu amb un públic bàsicament madur.

Notícies relacionades

La Cobla-Orquestra Montgrins, formada a finals del segle XIX i amb una trajectòria que ja fa més d’un segle que dura, ha demostrat el seu feeling amb el públic, que en totes les cançons ha premiat els músics amb uns aplaudiments entusiastes. A partir de les 11, la formació té una nova cita amb el públic a la mateixa plaça manresana, on oferirà un ball de nit.

Subscriu-te per seguir llegint

TEMES

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Les pluges canvien la tendència als boscos i activen la campanya de ceps a la Cerdanya
  2. La Cuina d'en Tikus es corona com el millor restaurant a la fresca de la Catalunya central al Joc de Cartes
  3. El jove de Santpedor que ha obert un bar per tornar a fer poble: 'Volia que el municipi tornés a tenir un punt de trobada
  4. Aldana (49 anys) i Martín (45 anys) viuen sense sous fixos a la muntanya: «Nosaltres no arribàvem a final de mes ni a pagar el lloguer»
  5. Les activitats per les persones grans, el millor aliat per combatre l’edatisme
  6. L’eclipsi lunar de divendres serà visible a tot l’Estat i més complet a l’oest
  7. Carlos Llull, tècnic en climatització, alerta de l’error de posar l’aire condicionat a 18 graus: «No refreda més de pressa»
  8. Necrològiques del 27 d'agost de 2026

La Cobla-Orquestra Montgrins deixa petita la plaça Porxada de Manresa

La Cobla-Orquestra Montgrins deixa petita la plaça Porxada de Manresa

Manresa Sona B convida la gent a la plaça Europa amb música i artistes locals

Manresa Sona B convida la gent a la plaça Europa amb música i artistes locals

Junts reclama que s'investigui si es van donar instruccions per ocultar les estelades durant el Barça-Athletic de Bilbao

Junts reclama que s'investigui si es van donar instruccions per ocultar les estelades durant el Barça-Athletic de Bilbao

Els Bombers retiren una branca de grans dimensions que ha cedit a la zona del Congost de Manresa

Els Bombers retiren una branca de grans dimensions que ha cedit a la zona del Congost de Manresa

Un petit tast del festival Microscopies 2026

Marxes de vacances en cotxe? Aquests errors et poden costar molt cars

Marxes de vacances en cotxe? Aquests errors et poden costar molt cars

La CGT anuncia el tancament del centre per a immigrants refugiats de l'Alberg de Berga

La CGT anuncia el tancament del centre per a immigrants refugiats de l'Alberg de Berga

Festa Major de Manresa: concert de tarda amb la cobla-orquestra Montgrins

Tracking Pixel Contents