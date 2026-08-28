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Els Bombers retiren una branca de grans dimensions que ha cedit a la zona del Congost de Manresa

La branca ha caigut sobre un accés a les instal·lacions

Els Bombers retirant una branca al Congost de Manresa

Els Bombers retirant una branca al Congost de Manresa / Mar Peñarroja Paz

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Alba Díaz

Alba Díaz

Manresa

Els Bombers de la Generalitat han retirat aquest divendres a la tarda una branca de grans dimensions que ha cedit al Congost de Manresa i ha caigut sobre un dels accessos a les instal·lacions de la zona.

Una dotació dels Bombers s’ha desplaçat fins al lloc per retirar la branca i assegurar la zona. L’incident no ha provocat danys personals.

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