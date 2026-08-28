Els Tirallongues es preparen per enfilar-se a la Festa Major de Manresa
La colla de la capital del Bages compartirà diada amb els castellers de Terrassa i Figueres i els Margeners de Guissona
Ruben Costa
La colla castellera Tirallongues tindrà un protagonisme especial en la recta final de la festa major. La colla manresana concentrarà l’activitat entre aquest divendres 28 d’agost i el diumenge 30 d’agost. Inclourà poder assistir a un assaig dels castellers, la seva participació en la cercavila i, sobretot, la tradicional diada castellera de festa major a la Plana de l’Om.
Aquest divendres 28 d’agost, a 2/4 de 9 del vespre, hi haurà portes obertes a l’assaig que acollirà el local dels Tirallongues. Permetrà que tothom qui tingui curiositat pel món casteller pugui acostar-se a veure com treballa la colla i, fins i tot, animar-se a participar-hi. L’assaig servirà també per acabar de preparar les estructures que els manresans volen portar a la plaça en la cita de diumenge. El dissabte 29 d’agost els de la camisa ratllada participaran en la cercavila de festa major, una activitat que omplirà d’ambient els carrers de la ciutat durant el cap de setmana. La jornada servirà com a preludi de la diada castellera de diumenge, que reunirà tres colles a la Plana de l’Om.
Abans de l’inici de la diada, que començarà a les 11 del matí del diumenge 30 d’agost, els Tirallongues faran una cercavila des del seu local, a l’antiga església de Casa Caritat, fins a la Plana de l’Om, on tindrà lloc la cita castellera. La colla manresana compartirà l’actuació amb els Castellers de Terrassa, la Colla Castellera de Figueres i els Margeners de Guissona, les tres colles convidades d’enguany.
La diada arriba amb diversos reptes damunt la taula. Els Tirallongues tenen la intenció de repetir el 4 de 8 que ja van descarregar en la Diada de les Colles de l’Eix celebrada el juny passat a la capital del Bages i que també van oferir en la diada de la festa major de l’any passat. Alhora, la colla també està treballant altres estructures, com el 2 de 7 i el 3 de 8. Segons han informat fonts del conjunt casteller, encara no tenen decidit quines construccions acabaran formant part de l’actuació, ja que serà el treball dels últims assajos el que determinarà fins a on pot arribar la colla. La previsió, per tant, és que arribin a la Plana de l’Om amb diferents opcions preparades i que siguin les sensacions dels castellers durant els dies previs les que acabin marcant l’estratègia que seguiran. La presència dels castellers de Terrassa i de Figuereres i dels Margeners de Guissona completarà una diada que la colla manresana espera que sigui especialment potent.
La jornada no acabarà amb els últims castells. Un cop finalitzada, els amfitrions compartiran dinar amb les colles convidades al local de Casa Caritat. La celebració continuarà a la tarda amb música. A les 7, el parc del recinte de Casa Caritat acollirà el concert de The Patxangers, amb entrada gratuïta i obert a tothom. Castells, participació i festa protagonitzaran una diada que servirà per comprovar a plaça la feina feta durant els assajos i per intentar aconseguir algunes de les construccions més ambicioses que ha estat preparant la colla manresana aquest mesos.
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