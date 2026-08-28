L’acapte de sang de la Festa Major de Manresa aplega 74 donants, 17 dels quals en van anar a donar per primer cop
La unitat mòbil del Banc de Sang i Teixits es va instal·lar aquest dijous a la plaça de Neus Català i Pallejà
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El Banc de Sang i Teixits va instal·lar aquest dijous la seva unitat mòbil a la plaça Neus Català i Pallejà de Manresa coincidint amb la festa major. L’objectiu era superar les 100 donacions de sang. Tot i que no es va aconseguir, el resultat final s’hi va acostar prou.
93 persones es van apuntar a la campanya, 74 de les quals van anar a donar sang i plasma. D’aquestes, 17 van anar a donar sang per primera vegada, la qual cosa és una gran notícia. No n’hi va haver cap que s’apuntés al Registre de Donació de Medul·la Òssia. Gràcies a les donacions aconseguides, 222 pacients se’n podran beneficiar, segons informació del Banc de Sang i Teixits.
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